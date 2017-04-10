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Смоленська катастрофа: літак почав розпадатися за 900 метрів до смуги

Понеділок, 10 квітня 2017, 13:33

Літак екс-президент Польщі Леха Качинського 10 квітня 2010 року поблизу аеродрому у Смоленську почав розпадатися задовго до злітно-посадкової смуги.

Про це заявив голова підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Вацлав Берчинський, повідомляє TVP.info.

"Тепер ми точно знаємо, що літак розвалився в повітрі… Ми ретельно проаналізували переговори пілотів з вежею. Літак почав розпадатися задовго до злітно-посадкової смуги. Його частини розлетілися на десятки метрів, перш ніж впасти на землю", - сказав Берчинський.

Видання Onet, посилаючись на висновки комісії, які мають бути представлені сьогодні, повідомляє, що літак зазнав часткової дефрагментації в 900 метрах від лінії злітно-посадкової смуги аеропорту в Смоленську.

Крім того, комісія вважає, що диспетчери у Смоленську неправильно вели президентський літак на посадку.

Як приклад вони наводять траєкторію зниження російського літака Іл-76, який мав приземлитися у Смоленську незадовго до польського літака, але зрештою полетів на запасний аеродром.

На думку членів польської підкомісії, траєкторії заходу на посадку двох літаків значно відрізняються, що може свідчити про свідоме введення в оману польських пілотів.

Як повідомлялося, прокуратура Польщі сформулювала нові звинувачення на адресу російських диспетчерів і третьої особи у вежі контролю за польотами у справі розслідування Смоленської катастрофи.

Диспетчерів звинувачують в умисних діях, що призвели до катастрофи.

10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Європейська правда

Теми: Польща
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