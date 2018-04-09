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Сурков передрік Росії "сотні років геополітичної самотності"

Понеділок, 9 квітня 2018, 17:41
Сурков передрік Росії сотні років геополітичної самотності

З 2014 року перед Росією "простягається невизначено довгий новий час", у якому країна матиме кілька сотень років геополітичної самотності.

Таку думку висловив помічник президента РФ Владислав Сурков у своїй статті "Самотність напівкровки" для журналу "Росія у глобальній політиці".

"14-й рік (2014 року - ред.) пам'ятний важливими і дуже важливими звершеннями, про які усім відомо і усе сказано. Але найважливіша з тодішніх подій лише тепер відкривається нам, .... - це завершення епічної подорожі Росії на Захід, припинення багаторазових і безплідних спроб стати частиною Західної цивілізації, поріднитися з "гарною родиною "європейських народів", - зазначив Сурков.

"Нарешті, вирішено було ... заявити про права. Те, що сталося у 14-му році стало неминучим. При зовнішній подобі російської та європейської культурних моделей, у них несхожі софти і неоднакові роз'єми. Скластися у загальну систему їм не дано ... Росія це західно-східна країна-полукровка", - упевнений помічник Путіна.

За його словами, з 2014 року і далі "простягається невизначено довгий новий час, епоха 14+, під час якої перед нами - сто (двісті? триста?) років геополітичної самотності".

На думку Суркова, самотність не означає повну ізоляцію, але й безмежна відкритість також неможлива.

"Росія, без сумніву, буде торгувати, залучати інвестиції, обмінюватися знаннями, воювати (адже війна теж спосіб спілкування), брати участь у колабораціях, бути в організаціях, конкурувати і співробітничати, ... Тільки вже без помилкових цілей і самозаперечення. Буде важко, не раз згадається класика вітчизняної поезії: "Навколо тільки терни, терни, терни ... б***ь, коли вже зірки?!", - підсумував помічник президента РФ.

Як відомо, помічник Володимира Путіна Владислав Сурков є куратором бойовиків ОРДЛО на Донбасі,  визначає внутрішню і кадрову політику у так званих "ЛНР" і "ДНР".  

Захід вважає Суркова одним з архітекторів кампанії з приєднання Криму до Росії у 2014 році та заборонив йому в'їзд до США і країн Євросоюзу з березня 2014-го. 

Теми: санкціїРосіяОРДЛО
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