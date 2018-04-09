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Коболєв: Північний потік-2 - "троянський кінь", ціна якого - розкол в ЄС

Понеділок, 9 квітня 2018, 23:18

Проект "Північний потік-2" суперечить інтересам Європи і є "троянським конем", ціною за запуск якого може стати розкол в Євросоюзі.

Таку думку в інтерв'ю програмі DW "Нємцова. Інтерв'ю" висловив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Ми ("Нафтогаз") наполегливо працюємо над тим, щоб пояснити європейським партнерам, чому цей проект суперечить інтересам Європи і є "троянським конем", за якого - якщо він буде побудований - європейцям згодом доведеться серйозно розплачуватися", - підкреслив Коболєв.

За його словами, для досягнення мети - розколу в ЄС - Москва застосує тактику "розділяй і володарюй".

"Путін подзвонить у Польщу і скаже: "Хочете отримувати дешевий газ, як отримує Німеччина? Якщо ви хочете отримати таке ж конкурентну перевагу, давайте заодно обговоримо і інші питання". Потім він подзвонить в Словаччину, в Угорщину та інші країни Центральної та Східної Європи. Так він і доб'ється розколу", - пояснив Коболєв.

Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Німеччина дала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

Президент Петро Порошенко заявив, що "Північний потік-2" є "серйозною небезпекою" для України та зазначив, що прихильники будівництва газопроводу є "спільниками Росії в її гібридної війні".

Теми: газРосіяЄС
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