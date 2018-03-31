Порошенко назвав захисників "Північного потоку - 2" спільниками Москви

1137 переглядів
Субота, 31 березня 2018, 07:39

Прихильники будівництва трубопроводу "Північний потік - 2" є "спільниками Росії в її гібридної війні".

Таку думку президент України Петро Порошенко висловив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, яке буде опубліковано в суботу, 31 березня, пише DW.com.

Будівництво "Північного потоку - 2" є "серйозною небезпекою" для України, впевнений український президент.

З одного боку, Київ щорічно втрачатиме по 2 млрд доларів мит, які Київ стягував за транзит російського газу в Європу. З іншого боку, російський концерн "Газпром", імовірно, зменшить обсяги поставок газу в Україну і таким чином "послабить" її.

Для Росії "Північний потік - 2" - це "інструмент політичного тиску", підкреслив Порошенко.

Також Порошенко вважає, що справу про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії матиме наслідки для прокладки трубопроводу, який повинен з'єднати Росію і Німеччину.

Як повідомлялось, Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

Як відомо, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Теми: газ Німеччина Порошенко Росія
powered by lun.ua
По темі
"Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" по транзиту 30 березня 2018, 17:22
"Нафтогаз" вимагає стягнути 5,2 мільярда з "Укртрансгазу" 29 березня 2018, 12:31
Overtime: головні економічні події дня 28 березня 2018, 22:01
Усі новини
Головні новини
АТО: Перемир’я тривало 10 хвилин, бойовики здійснили 32 обстріли
США закликали Україну скасувати е-декларування для громадських активістів
РФ висилає українських дипломатів саме з тих міст, де утримує заручників
Обрали членів Ради громадського контролю ДБР
Усі новини
київ

Хто і навіщо змінює простір у будівлі київського телецентру

Досвід

Як викрали мою машину і чого це мене навчило

Instagram дня

Українка створює їстівні картини і продає їх закордон