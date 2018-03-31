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Порошенко назвав захисників "Північного потоку - 2" спільниками Москви

Субота, 31 березня 2018, 07:39
Порошенко назвав захисників Північного потоку - 2 спільниками Москви

Прихильники будівництва трубопроводу "Північний потік - 2" є "спільниками Росії в її гібридної війні".

Таку думку президент України Петро Порошенко висловив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, яке буде опубліковано в суботу, 31 березня, пише DW.com.

Будівництво "Північного потоку - 2" є "серйозною небезпекою" для України, впевнений український президент.

З одного боку, Київ щорічно втрачатиме по 2 млрд доларів мит, які Київ стягував за транзит російського газу в Європу. З іншого боку, російський концерн "Газпром", імовірно, зменшить обсяги поставок газу в Україну і таким чином "послабить" її.

Для Росії "Північний потік - 2" - це "інструмент політичного тиску", підкреслив Порошенко.

Також Порошенко вважає, що справу про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля у Великій Британії матиме наслідки для прокладки трубопроводу, який повинен з'єднати Росію і Німеччину.

Як повідомлялось, Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

Як відомо, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Теми: газНімеччинаПорошенкоРосія
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