Суд розгляне позови ГПУ про порушення оренди трьох облгазів

Господарський суд м.Києва відкрив провадження за позовними заявами Генпрокуратури про визнання недійсними договорів про безоплатну експлуатацію газорозподільних систем трьома облгазами - "Харківгаз", "Львівгаз" і "Волиньгаз".

Відповідні ухвали суду оприлюднено у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Підготовче засідання в усіх справах призначено на 25 квітня поточного року.

Зокрема, у позові ГПУ, поданому в інтересах держави в особі Фонду держмайна, суд просять визнати недійсним договір, укладений 29 листопада 2012 р. між Міненергетики та вугільної промисловості України та ПАТ "Львівгаз" про надання держмайна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, що не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва. Також суд просять визнати недійсними додаткову угоду від 24.05.2017.

Окрім того з "Львівгазу" на користь держави просять стягнути 148 430 179, 32 грн. збитків - доходу (орендної плати), який держава могла одержати у разі укладення договору оренди держмайна, що використовується товариством для забезпечення розподілу природного газу.

У позові щодо "Волиньгазу" суд просять визнати недійсним договір та стягнути кошти у розмірі 117 792 772 грн. 03 коп.

"Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачами закону "Про оренду державного та комунального майна", положення про управління держмайном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі", - зазначено в ухвалі.

У позові щодо "Харківгазу" суд просять визнати недійсним договір від 12 листопада 2012 р., додаткову угоду та протокол розбіжностей до неї, та стягнути з підприємства 40 078 974,75 грн.

"Позовні вимоги про стягнення коштів обґрунтовані безпідставним та безоплатним використанням ПАТ "Харківгаз" спірного державного майна, яке підлягало передачі в користування виключно на умовах оренди (платного користування), у зв’язку з чим держава не отримала дохід у вигляді орендної плати за використання майна товариством протягом 2013-2017 років", - йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, в квітні 2015 року парламент прийняв Закон "Про ринок природного газу", яким заборонив віддавати газорозподільні системи, власником яких є держава, в користування на праві так званого господарського відання, тобто, безкоштовно. Однак досі уряд відмовлявся виконувати норму закону і ГРС продовжували перебувати в безкоштовному використанні приватних облгазів.