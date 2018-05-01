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В Одесі зірвали першотравневий марш

Вівторок, 1 травня 2018, 14:07
В Одесі зірвали першотравневий марш
Думська

Кілька десятків учасників проросійських акцій, в основному, люди похилого віку та пенсіонери, провели приурочений до 1 травня мітинг біля Оперного театру в Одесі.

 
Всі фото "Думської"

Як передає "Інтерфакс-Україна", люди, які зібралися на акцію, не один рік беруть участь у заходах, ідеологічно пов'язаних з Росією, а також були учасниками проросійських акцій в 2013-2014 роках.

 

З нагоди ж саме 1 травня вони вимагали підвищення зарплат, зниження тарифів, гідних пенсій.

 

Після мітингу учасники акції спробували пройтися маршем до Куликового поля. Однак дорогу їм перегородили проукраїнські активісти.

Виникла словесна суперечка, результатом якої була відмова від проведення маршу.

Як повідомлялося, у Києві, коли першотравнева колона йшла Хрещатиком, дорогу їй за кілька метрів від майдану Незалежності намагався перегородити чоловік із державним прапором у руках.

Теми: Одесаакції
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