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Меджліс обрав уповноваженого у зв'язках із рідними політв'язнів Криму

Вівторок, 1 травня 2018, 15:35

У Меджлісі з'явився уповноважений з взаємодії з родичами політв'язнів Криму.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Взаємодія з родичами політв'язнів Криму, незалежно від їх національності, а також їх адвокатами з усіх питань, пов'язаних з їх захистом, в Меджлісі кримськотатарського народу покладено на заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза", - зазначив Чубаров і повідомив його контактні дані.

Чубаров додав, що за необхідності, кожен зі співвітчизників також може зв'язатися безпосередньо з ним.

Глава Меджлісу пояснив, що "вбивство одного з політв'язнів - кримських татар Узеіра Абдуллаєва, яке ледь не трапилося, спонукало нас кардинально проаналізувати усталену систему правового захисту політв'язнів" у анексованому Криму.

"Можливості навіть найдосвідченішого і порядного адвоката мають бути посилені його постійною взаємодією з рідними і близькими політв'язня, так само як і з Меджлісом кримськотатарського народу", - зазначив Чубаров.

Він також повідомив, що наразі загроза смерті Узеіра Абдуллаєва минула і він перебуває під контролем лікарів.

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніМеджлісКрим
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