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Омбудсмен: Состояние Абдуллаева в СИЗО улучшается, жалоб не высказывает

Понедельник, 30 апреля 2018, 16:47

Состояние здоровья незаконно задержанного Узеира Абдуллаева, который находится в СИЗО Симферополя, улучшается, никаких жалоб он не высказывает.

Об этом говорится в сообщении уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой после посещения задержанного специалистами Общественного наблюдательного комиссии АР Крым.

Согласно отчету специалистов, Абдуллаев самостоятельно передвигается с помощью трости.

"По словам Абдуллаева, после ухудшения состояния здоровья и повышения температуры тела он сразу обратился к дежурным. По запросу, его обследовал медицинский работник, впрочем после двух часов ожидания. Его права не нарушают, все необходимое задержанный имеет, выражает одно пожелание - предоставить ему, как мусульманину, халяльную пищу", - говорится в сообщении.

В свою очередь супруга арестованного Фера Абдуллаева сообщила, что 30 апреля Узеира перевели в медсанчасть СИЗО Симферополя.

"Я только что приехала из СИЗО, где члены ОНК (Общественной наблюдательной комиссии - ред.) настояли на том, чтобы зайти к Узеиру. Им это удалось. По результатам их посещения, мужа перевели в медсанчасть СИЗО", – сообщила Абдуллаева на заседании общественного объединения "Крымская солидарность", пишет Крым. Реалии

Ранее мать Абдуллаева сообщила, что у Узеира несколько дней держится высокая температура, опухла и отекла нога, он испытывает сильные боли. По словам Диляры Абдуллаевой, эти признаки могут свидетельствовать о заражении крови.

Адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook сообщил, что совместно с членами ОНК Абдуллаева посетили руководитель ФСИН по Крыму генерал Булгаков и начальник СИЗО полковник Бережной.

"Узеир под запись видеорегистратора сообщил о своем самочувствии и написал заявление, что он удовлетворен качеством медицинского обслуживания и условий содержания в СИЗО", - отметил Полозов и добавил, что анализы у задержанного брали позавчера.

"Состояние его здоровья несколько улучшилось. Температура спала. Он переведён в более приемлемые условия...  Скоро будет известен результат (анализов - ред.) и будет скорректировано лечение", - сообщил адвокат.

 

30 апреля пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Узеир Абдуллаев находится в критическом состоянииМИД требует допустить к Абдуллаеву украинских врачей.

12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустем Исмаилов, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

10 апреля 2018 г. Подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" продлил арест фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову и Эмилю Джемаденову.

27 апреля в ходе судебного заседания в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма фигурант симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Узеир Абдуллаев заявил жалобы на состояние здоровья и неоказание ему медпомощи в СИЗО.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеКрымомбудсмен
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