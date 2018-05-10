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Трамп: Всі думають, що я заслуговую на Нобелівську премію

Четвер, 10 травня 2018, 00:47

Президент США Дональд Трамп вважає, що всі думають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру, але він хоче іншої нагороди.

Про це повідомляє CNN.

 "Всі так думають, але я ніколи не скажу цього", - відповів, посміхаючись, Трамп на питання журналіста, чи заслуговує він такої честі за поліпшення відносин з КНДР.

Він додав, що зосереджений на досягненні угоди з Північною Кореєю (щодо денуклеаризації Корейського півострова).

"Премія, яку я хочу, це перемога для світу. Навіть не тут - я хочу перемоги для світу, тому що це те, про що ми говоримо. Тож це єдина премія, якої я хочу", - сказав Трамп.

Нобелівська премія миру - одна з шести нагород, які присуджуються Нобелівським комітетом.

Нобелівські призи зазвичай оголошуються в жовтні, але присуджуються щороку 10 грудня, в річницю смерті Альфреда Нобеля.

Якби Трамп отримав нагороду, він був би п'ятим американським президентом, удостоєним такої честі.

Лауреатами Нобелівської премії є президенти США Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон, Джиммі Картер і Барак Обама.

В кінці квітня президент Південної Кореї Мун Чже Ін сказав, що Трамп міг би стати гідним лауреатом Нобелівської премії миру, після саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Президент Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру. Єдине, що нам потрібно - мир", - сказав Мун.

Нагадаємо, в травні або на початку червня має відбутися історичний саміт лідерів КНДР і США.

Трамп висловив надію на плідну зустріч з північнокорейським лідером, проте попередив, що піде із зустрічі, якщо вона здасться йому не результативною.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампКНДРСШАядерна зброяНобелівська премія
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