Трамп: Всі думають, що я заслуговую на Нобелівську премію
Президент США Дональд Трамп вважає, що всі думають, що він заслуговує на Нобелівську премію миру, але він хоче іншої нагороди.
Про це повідомляє CNN.
"Всі так думають, але я ніколи не скажу цього", - відповів, посміхаючись, Трамп на питання журналіста, чи заслуговує він такої честі за поліпшення відносин з КНДР.
Він додав, що зосереджений на досягненні угоди з Північною Кореєю (щодо денуклеаризації Корейського півострова).
"Премія, яку я хочу, це перемога для світу. Навіть не тут - я хочу перемоги для світу, тому що це те, про що ми говоримо. Тож це єдина премія, якої я хочу", - сказав Трамп.
Нобелівська премія миру - одна з шести нагород, які присуджуються Нобелівським комітетом.
Нобелівські призи зазвичай оголошуються в жовтні, але присуджуються щороку 10 грудня, в річницю смерті Альфреда Нобеля.
Якби Трамп отримав нагороду, він був би п'ятим американським президентом, удостоєним такої честі.
Лауреатами Нобелівської премії є президенти США Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон, Джиммі Картер і Барак Обама.
В кінці квітня президент Південної Кореї Мун Чже Ін сказав, що Трамп міг би стати гідним лауреатом Нобелівської премії миру, після саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.
"Президент Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру. Єдине, що нам потрібно - мир", - сказав Мун.
Нагадаємо, в травні або на початку червня має відбутися історичний саміт лідерів КНДР і США.
Трамп висловив надію на плідну зустріч з північнокорейським лідером, проте попередив, що піде із зустрічі, якщо вона здасться йому не результативною.