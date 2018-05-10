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У Києві 9 травня влаштували заборонений салют, але поліція і влада не чули

Четвер, 10 травня 2018, 16:00

У столиці ввечері 9 травня на дніпровській набережній влаштували великий феєрверк, попри те, що салюти на час проведення військових дій на Донбасі заборонені рішенням Київради.

Звуки феєрверків чули мешканці на Печерську, на Контрактовій площі, на Лук'янівці, також є відео салюту 9 травня на YouTube.

Як видно з ролика, установки могли стояти десь на Трухановому острові або на воді, салют тривав щонайменше кілька хвилин.

При цьому жодних заходів щодо зупинення таких незаконних дій ніхто не вживає.

У Київській адміністрації повідомили, що інформації про можливе використання піротехнічних засобів під час заходів 9 травня не надходило.

"До нас таких заявок і навіть інформації про можливе використання піротехніки не надходило. Наш департамент, який займався організацією певних урочистих заходів, природно, салют не використовував, бо в місті діє заборона на феєрверки," – сказали у прес-службі КМДА.

Там уточнили, що наразі поза законом навіть невеликі салюти, які деколи використовують на весіллях. Але додали, що повпливати на це не можуть, бо це компетенція поліції.  

На тому, що в місті діє заборона на феєрверки, наголошує і секретар Київради Володимир Прокопів, але, каже, тут є але:

"Рішення є, його ніхто не скасовував, отже, воно діє. Але є певна специфіка з цим рішенням: воно спирається на АТО, а зараз у нас ООС. Тому зараз готуються відповідні зміни у те рішення, проект рішення у нас уже зареєстрований, і ми цю невелику правку внесемо на найближчій сесії", - сказав Прокопів.

Він додав, що Київрада не може встановити покарання за запуск салютів.

"Ми встановлюємо правила, а за їх дотриманням слідкує поліція", - підсумував Прокопів.

У поліції Києва заявили, що ні про які салюти не чули.

"По 3 районах міста – Подільському, Печерському і Шевченківському, – де могли бути ці салюти ні вчора, ні сьогодні ніяких звернень не надходило", - повідомили у прес-службі поліції.

"Українська правда" надіслала прес-службі поліції відео запуску салютів 9 травня. Прокоментувати це, а також надати інформацію про те, чи розслідуватимуть цей факт, і яке покарання передбачене за це порушення, обіцяли найближчим часом.

4 вересня 2014 року Київрада заборонила використання феєрверків у столиці терміном на три місяці.

Згодом заборону на використання феєрверків у столиці продовжили до закінчення Антитерористичної операції на Сході країни.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київполіція
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