Результати аудиту "Військторгсервіса" МОУ: Мільйонні збитки та сотня зруйнованих об’єктів

Державна аудиторська служба провела перевірку Концерну "Військторгсервіс" Міністерства оборони України за період з 2005 до вересня 2017 року і виявила численні порушення.

Про це повідомляє проект "Марлін", який оприлюднив результати аудиту.

Концерн "Військторгсервіс" підпорядковується Міністерству оборони України, має у структурі 12 відокремлених підрозділів та налічує 1000 об’єктів державної власності вартістю 157 млн гривень по всій території Україні.

Аудитори перевірили 753 об'єкти нерухомого майна і виявили, що у період до 2012 року Концерн допустив відчуження майна без погодження держави на суму 30 млн грн площею 32 тис. кв м. та руйнацію 155 об'єктів площею 75,7 тис. кв. м, на суму 21,6 млн гривень.

Через незаконне відчуження збитки Концерну сягнули понад 32 млн грн.

В аудиті зазначено, що Концерн впродовж останніх 5 років не може вивільнити з безоплатної оренди приватних структур майно площею 21,9 тис. кв. м, вартістю 11,2 млн грн.

"Це призводить до втрати бюджетом доходів на 12,1 млн гривень. Ідеться про фірми ТОВ "ДПА "Компані", ТОВ "Інтер Інвест Груп" та ТОВ "Фортуна-Інцитатус", частина яких, за даними ЗМІ, наближена до екс-працівників Концерну та Петра Пукіра, котрий очолював Концерн впродовж 2005 - 2012 року", - йдеться у результатах аудиту.

Доказом неефективного користування майном стало те, що Концерн та його філії надавали перевагу на укладення договорів по зберіганню товаро-матеріальних цінностей замість оренди, через це підприємством втрачено додаткові надходження на суму 18 млн грн.

Аудитори зазначають, що у "Військторгсервіса" відсутні правоустановчі документи на земельні ділянки площею біля 120 га, що може спричинити їхню втрату внаслідок самозахоплень, як це вже відбулось з 8 земельними ділянками площею 1,3 га.

На думку аудиторів, такий стан речей на підприємстві зумовлений тим, що впродовж останніх 12 років керівництво Концерном здійснювалось без інвестиційного плану та достовірності фінансової звітності, майно відчужувалось з порушенням законодавста, робота з боржниками не проводилася, відсутні численні первинні бухгалтерські та правоустановчі документи.

"Через це Концерн не забезпечив виконання умов договорів 2015-2016 років на поставку Міністерству оборони України державного замовлення з речового забезпечення на суму майже 13 млн гривень", - зазначили аудитори.

За даними системи YouControl, податковий борг Концерну наразі перевищує 38 млн грн, а судова справа про банкрутство Концерну триває з березня.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року працівники СБУ затримали двох посадовців Концерну "Військторгсервіс" на хабарі у 900 тис доларів.