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Іран висунув Європі ультиматум щодо ядерної угоди

Понеділок, 14 травня 2018, 00:38

Після виходу США з ядерного угоди Іран має намір в ультимативній формі вимагати від європейських учасників гарантій збереження угоди.

Про це заявив заступник голови іранського МЗС Аббас Аракчі, пише DW.com., посилаючись на агентство AFP.

У європейських країн є термін від 45 до 60 днів, щоб надати необхідні гарантії щодо захисту інтересів Ірану та компенсації збитків, завданих внаслідок виходу США з угоди, заявив Аракчі.

За словами заступника голови МЗС, якщо європейські учасники угоди не нададуть у відведений строк необхідних гарантій, Іран повинен буде прийняти "вимушені рішення".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з угоди. ЄС заявив, що залишається відданим угоді і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.

Президент Ірану Хасан Рухані пригрозив відновити збагачення урану у більших, ніж до цього, масштабах, якщо ядерна угода провалиться.

Сполучені Штати Америки розширили персональні санкції проти Ірану.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІранЄСядерна зброяСША
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