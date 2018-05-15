Фонд Сороса закриває діяльність в Угорщині через "політичні репресії"

Міжнародна благодійна організація Фонди "Відкрите Суспільство", заснована фінансистом і філантропом Джорджем Соросом, закриває міжнародну діяльність в Будапешті.

Про це йдеться в заяві на сайті організації.

"Зіткнувшись з усе більш репресивним політико-правовим середовищем в Угорщині, Фонди Відкритого Суспільства переміщують свої міжнародні операції і персонал з Будапешта в німецьку столицю, Берлін", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що спільно з іншими міжнародними спонсорами "Відкрите суспільство" і надалі підтримуватиме роботу груп громадянського суспільства Угорщини з таких питань, як мистецтво і культура, свобода ЗМІ, прозорість, освіта та охорона здоров'я.

Рішення про перенесення операцій з Будапешта обґрунтовується тим, що угорський уряд "готується ввести додаткові обмеження для неурядових організацій через те, що він назвав пакетом законодавства "Стоп Сорос".

"Уряд Угорщини осквернив і спотворив нашу роботу і придушив громадянське суспільство заради політичної вигоди, використовуючи тактику, безпрецедентну в історії Європейського Союзу", - сказав Патрік Гаспар, президент фондів "Відкритого Суспільства".

Законодавство, посилаючись на інтереси національної безпеки, забороняє будь-якій організації консультувати або представляти прохачів притулку та біженців без державної ліцензії.

Як відомо, глава угорського уряду Віктор Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, в останні місяці загострив свою націоналістичну риторику та особливо критикує американського мільярдера Джорджа Сороса.

Перед парламентськими виборами у квітні Орбан заявив, що в Угорщині нараховується близько 2000 проплачених людей, які під час виборчої кампанії працюють на те, щоб повалити уряд і встановити новий "промігрантський кабінет, прийнятний для Джорджа Сороса".

Європейська правда