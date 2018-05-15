"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на Трійцю
"Укрзалізниця" призначила 13 додаткових поїздів на свято Трійці.
Про це повідомляє 15 травня в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Twitter.
"Понад 40 тисяч додаткових місць на Трійцю, 27-28 травня. Пасажирам запропоновано більше 70-ти додаткових рейсів. Загалом на Зелені свята призначено 13 додаткових поїздів та додаткові рейси для графікових", – зазначає він.
Понад 40 тис. додаткових місць на Трійцю, 27-28 травня. Пасажирам запропоновано більше 70-ти додаткових рейсів. Загалом на Зелені свята призначено 13 додаткових поїздів та додаткові рейси для графікових.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) May 15, 2018
Таким чином, згідно графіку на сайті "Укрзалізниці", поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 25, 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.
- Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.
- Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 25 та 28 травня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.
- Поїзд № 207 Київ – Ужгород 25 та 27 травня відправлятиметься з Києва о 15:28 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. У зворотному напрямку 26 та 28 травня відправлятиметься з Ужгорода о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37.
- Поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів відправиться 25 та 27 травня з Києва о 15:14 та прибуде до Рахова о 06:56. У зворотному напрямку 26 та 28 травня відправиться з Рахова о 17:44 та прибуде до Києва 09:22.
- Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 27 травня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.
- Поїзд № 292/291 Хмельницький – Київ курсуватиме в напрямку Києва 25 травня та до Хмельницького 29 травня. Відправлення з Хмельницького о 04:35 та прибуття до Києва о 10:37. У зворотному напрямку відправлення о 15:28 та прибуття о 22:40.
- Поїзд № 164/163 Київ – Харків здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 06:52 та прибуття до Харкова о 15:03. У зворотному напрямку відправлення о 12:49 та прибуття о 21:00.
- Поїзд № 242 Кременчук – Київ відправиться 25 травня до Києва о 09:15 та прибуде о 19:14. Зворотно з Києва вирушить 29 травня о 10:34 та прибуде о 19:45.
- Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 25, 26, 27, 28 травня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.
- Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 27, 29 травня до Дніпра та 28, 30 травня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.
- Поїзд № 235 Харків – Ужгород курсуватиме 26 травня до Ужгорода та 28 травня до Харкова. Відправлення з Харкова о 10:27 та прибуття до Ужгорода о 11:50. У зворотному напрямку відправлення о 18:00 та прибуття до Харкова о 19:30 наступної доби.
- Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 25, 27 та 29 травня до Дніпра та 24, 26, 28 та 30 травня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку – відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.
Додаткові рейси графікових поїздів.
Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 25, 27, 29 травня та зворотно 24, 26, 28 та 30 травня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:07. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.
- Поїзд № 747/748 Київ – Тернопіль у додатковий рейс вирушить 26 травня о 17:24 та прибуде до Тернополя о 23:25. У зворотному напрямку 27 травня поїзд відправиться о 04:04 та прибуде до Києва о 10:01.
- Поїзд № 787 Харків-Костянтинівка у додаткові рейси вирушить 26, 28, 29 та 30 травня. Відправлення з Харкова о 19:03 та прибуття о 23:30. Із Костянтинівки поїзд вирушить 24, 27, 29 та 30 травня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.