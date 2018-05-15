"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на Трійцю

"Укрзалізниця" призначила 13 додаткових поїздів на свято Трійці.

Про це повідомляє 15 травня в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Twitter.

"Понад 40 тисяч додаткових місць на Трійцю, 27-28 травня. Пасажирам запропоновано більше 70-ти додаткових рейсів. Загалом на Зелені свята призначено 13 додаткових поїздів та додаткові рейси для графікових", – зазначає він.

Понад 40 тис. додаткових місць на Трійцю, 27-28 травня. Пасажирам запропоновано більше 70-ти додаткових рейсів. Загалом на Зелені свята призначено 13 додаткових поїздів та додаткові рейси для графікових. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) May 15, 2018

Таким чином, згідно графіку на сайті "Укрзалізниці", поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 25, 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 08:03, прибуття до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме в ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05. Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 25 та 28 травня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53. Поїзд № 207 Київ – Ужгород 25 та 27 травня відправлятиметься з Києва о 15:28 та прибуватиме до Ужгорода о 10:08. У зворотному напрямку 26 та 28 травня відправлятиметься з Ужгорода о 18:17 та прибуватиме до Києва о 10:37. Поїзд № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Рахів відправиться 25 та 27 травня з Києва о 15:14 та прибуде до Рахова о 06:56. У зворотному напрямку 26 та 28 травня відправиться з Рахова о 17:44 та прибуде до Києва 09:22. Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 27 травня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43. Поїзд № 292/291 Хмельницький – Київ курсуватиме в напрямку Києва 25 травня та до Хмельницького 29 травня. Відправлення з Хмельницького о 04:35 та прибуття до Києва о 10:37. У зворотному напрямку відправлення о 15:28 та прибуття о 22:40. Поїзд № 164/163 Київ – Харків здійснить рейси 26 та 28 травня. Відправлення з Києва о 06:52 та прибуття до Харкова о 15:03. У зворотному напрямку відправлення о 12:49 та прибуття о 21:00. Поїзд № 242 Кременчук – Київ відправиться 25 травня до Києва о 09:15 та прибуде о 19:14. Зворотно з Києва вирушить 29 травня о 10:34 та прибуде о 19:45. Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 25, 26, 27, 28 травня. Відправлення з Вінниці о 13:43, прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08. Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 27, 29 травня до Дніпра та 28, 30 травня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55. Поїзд № 235 Харків – Ужгород курсуватиме 26 травня до Ужгорода та 28 травня до Харкова. Відправлення з Харкова о 10:27 та прибуття до Ужгорода о 11:50. У зворотному напрямку відправлення о 18:00 та прибуття до Харкова о 19:30 наступної доби. Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 25, 27 та 29 травня до Дніпра та 24, 26, 28 та 30 травня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку – відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.

Додаткові рейси графікових поїздів.

Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 25, 27, 29 травня та зворотно 24, 26, 28 та 30 травня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30, прибуття до Одеси о 08:07. З Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.