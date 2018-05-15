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Єврокомісія оголосить про мирову угоду з "Газпромом" наступного тижня – ЗМІ

Вівторок, 15 травня 2018, 13:08
Єврокомісія оголосить про мирову угоду з Газпромом наступного тижня – ЗМІ

Європейська комісія та російський монополіст "Газпром" оголосять про врегулювання антимонопольної справи наступного тижня.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на інформацію європейських чиновників, близьких до справи.

Один із співрозмовників сказав, що Єврокомісія повинна оголосити про укладення угоди 24 травня, що завершить одну з найдовших у своєму роді антимонопольних справ, яка розпочалася з рейдів у 20 офісах у 10 країнах у 2011 році, коли слідчі отримали понад 150 000 документів.

Два інших співрозмовники заявили, що рішення щодо "Газпрому", найбільшого постачальника газу в ЄС, можуть оголосити на цьому тижні або на наступному.

На початку квітня агентство Reuters повідомило, що "Газпром" і ЄС досягли угоди, яка дозволить російській компанії уникнути штрафу у розмірі 10% від світового обороту.

Єврокомісія вже сім років вивчає ділові операції "Газпрому" в Європі і звинувачує російський концерн у перешкоджанні конкуренції і в завищенні цін на поставки газу в Східну Європу. "Газпром" заперечує звинувачення.

Російський енергетичний гігант зобов'язався змінити структуру ціноутворення. Компанія також зобов'язалася зняти всі договірні обмеження, які забороняють клієнтам перепродавати свій газ, і дозволити оператору Болгарської мережі транспортування взяти на себе відповідальність за газові потоки Балканських країн до Греції.

Очікується, що поступки будуть дійсними протягом восьми років. ЄС не буде застосовувати жодних фінансових санкцій до "Газпрому", але якщо компанія не виконає умови врегулювання, ЄС все одно може накласти штрафи.

Європейська правда 

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Теми: ЄврокомісіяГазпромРосія
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