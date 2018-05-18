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Україна вперше програла Росії суперечку в СОТ

П'ятниця, 18 травня 2018, 13:23
Україна вперше програла Росії суперечку в СОТ

Арбітраж Світової організації торгівлі визнав порушення, допущені Україною при проведенні антидемпінгового розслідування стосовно аміачної селітри походженням з Росії.

Про це йдеться у статті "Отруєння аміаком: Україна програла РФ суперечку в СОТ".

"Текст даного рішення вже підготовлений; очікується, що про нього буде оголошено ближчим часом", - йдеться у статті.

За даними джерел ЄвроПравди в уряді, СОТ вже надіслала українській стороні попередній текст рішення, однак до офіційної публікації, яка очікується протягом найближчих тижнів, сторонам заборонено коментувати справу.

"СОТ вимагає прибрати порушення. Це означає, що ми маємо провести нове антидемпінгове розслідування, причому на час його проведення не зупиняючи дію захисних мит. Дуже можливий варіант, що й після нового розслідування, проведеного з урахувань зауважень СОТ, вдасться довести факт демпінгу з боку РФ", – розповів співрозмовник ЄвроПравди.

Нагадаємо, антидемпінгове мито на нітрат амонію (аміачну селітру) походженням із РФ було запроваджене ще в 2014 року та має діяти до липня наступного року. 

В свою чергу Росія оскаржила українське рішення одразу після запровадження перших обмежень, тобто більш ніж два роки тому – експертну групу у справі DS 493 "Україна – антидемпінгові заходи щодо імпорту нітрату амонію" створили ще у березні 2016 року.

Європейська правда

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Теми: Росіяторгівля
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