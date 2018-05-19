Під час матчу "Динамо"-"Шахтар" фани застосували фаєри й петарди

У столиці під час матчу чемпіонату України між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) фани "Динамо" застосували фаєри та петарди.

Про це повідомляє поліція Києва.

Там додали, що на спортивній арені стадіону "Динамо" імені Валерія Лобановського перебуває близько 15 тисяч осіб.

За порядком біля стадіону та в центральній частині міста стежать тисяча поліцейських та військовослужбовців НГУ.