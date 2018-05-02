ЛЧ-2018: "Реал" здолав "Баварію" і їде до Києва

Матч напівфіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Баварією", що відбувся у Мадриді, завершився з рахунком 2:2.

За підсумком першої гри "Реал" обійшов "Баварію" на виїзді з рахунком 2:1, тож за підсумком двох зустрічей мадридці здобули квиток до фіналу ЛЧ-2018, що 26 травня відбудеться у Києві.

Другий фіналіст ЛЧ-2018 стане відомий 2 травня за підсумком матчу "Рома" - "Ліверпуль".

До фіналу Ліги чемпіонів "Реал" вийшов втретє поспіль, зазначає X-sport: два попередніх сезони клуб вигравав головний футбольний трофей Європи.