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ЛЧ-2018: "Реал" здолав "Баварію" і їде до Києва

Середа, 2 травня 2018, 00:34

Матч напівфіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Баварією", що відбувся у Мадриді, завершився з рахунком 2:2. 

За підсумком першої гри "Реал" обійшов "Баварію" на виїзді з рахунком 2:1, тож за підсумком двох  зустрічей мадридці здобули квиток до фіналу ЛЧ-2018, що 26 травня відбудеться у Києві. 

Другий фіналіст ЛЧ-2018 стане відомий 2 травня за підсумком матчу "Рома" - "Ліверпуль". 

До фіналу Ліги чемпіонів "Реал" вийшов втретє поспіль, зазначає X-sport: два попередніх сезони клуб вигравав головний футбольний трофей Європи.

Теми: футбол
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