ЛЧ-2018: "Реал" здолав "Баварію" і їде до Києва
Середа, 2 травня 2018, 00:34
Матч напівфіналу Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Баварією", що відбувся у Мадриді, завершився з рахунком 2:2.
За підсумком першої гри "Реал" обійшов "Баварію" на виїзді з рахунком 2:1, тож за підсумком двох зустрічей мадридці здобули квиток до фіналу ЛЧ-2018, що 26 травня відбудеться у Києві.
Другий фіналіст ЛЧ-2018 стане відомий 2 травня за підсумком матчу "Рома" - "Ліверпуль".
До фіналу Ліги чемпіонів "Реал" вийшов втретє поспіль, зазначає X-sport: два попередніх сезони клуб вигравав головний футбольний трофей Європи.