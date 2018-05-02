У Мюллера є більше 40 питань до Трампа про зв'язки з РФ

Спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у вибори американського президента, передав адвокатам Дональда Трампа список з більш ніж 40 питань, про його ймовірні зв'язки з РФ і перешкоджання розслідуванню.

Про це пише The New York Times.

Питання, як зазначається, головним чином стосуються звільнення Джеймса Комі з посади директора ФБР і відставки Майкла Флінна з посади радника з нацбезпеки, а також відносин Трампа з генеральним прокурором Джеффом Сешнсом і зустрічі членів виборчої кампанії Трампа з росіянами в Трамп-тауер.

Питання також стосуються бізнесу президента США, його обговорень з адвокатом Майклом Коеном угод з нерухомістю в Москві і того, що сталося в Москві в 2013 році під час конкурсу Miss Universe.

Мюллера також цікавить, чи знав президент США про спроби його зятя Джареда Кушнера створити канал зв'язку з РФ під час перехідного періоду, а також які контакти Трамп мав з радником Роджером Стоуном, який заявляв, що володіє інсайдерською інформацією про хакерські атаках на сервера Демократичної партії США .

Сам Трамп в Твіттері назвав "ганебним" те, що питання спеціального радника були опубліковані. Він також невірно зауважив, що в списку нібито немає питань про змову з РФ.