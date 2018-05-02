Суд дозволив заочне слідство щодо екс-міністра Захарченка

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

"27 квітня 2018 року Печерським районним судом Києва задоволено клопотання слідчих департаменту спеціальних розслідувань ГПУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка", - йдеться в повідомленні.

Захарченка підозрюють у вчиненні та організації вчинення у складі організованого злочинного угрупування низки особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва відносно мітингувальників та терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Слідчі встановили, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко.

У грудні 2015 року стало відомо, що Захарченко працює експертом у комітеті Держдуми Росії.

Суд арештував усе українське майно і банківські рахунки колишнього очільника МВС Віталія Захарченка.

Також спеціальне досудове розслідування у провадженні вже здійснюється відносно інших екс-високопосадовців - президента Віктора Януковича, голови СБУ Олександра Якименка та його першого заступника Володимира Тоцького, екс-заступника МВС Віктора Ратушняка, колишнього заступника начальника Головного управління — начальника міліції громадської безпеки ГУМВС України в Києві Петра Федчука.