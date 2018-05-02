Суд дозволив заочне слідство щодо екс-міністра Захарченка

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Середа, 2 травня 2018, 12:39

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.      

"27 квітня 2018 року Печерським районним судом Києва задоволено клопотання слідчих департаменту спеціальних розслідувань ГПУ  про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка", - йдеться в повідомленні.

Захарченка підозрюють у вчиненні та організації вчинення у складі організованого злочинного угрупування низки особливо тяжких злочинів, скоєних у період з 18 до 20 лютого 2014 року у центральній частині Києва відносно мітингувальників та терористичного акту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Слідчі встановили, що провокаторів, які атакували майданівців, особисто координував міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко.

У грудні 2015 року стало відомо, що Захарченко працює експертом у комітеті Держдуми Росії.

Суд арештував усе українське майно і банківські рахунки колишнього очільника МВС Віталія Захарченка.

Також спеціальне досудове розслідування у провадженні  вже здійснюється відносно інших екс-високопосадовців - президента Віктора Януковича,  голови СБУ Олександра Якименка та його першого заступника Володимира Тоцького, екс-заступника МВС  Віктора Ратушняка, колишнього заступника начальника Головного управління — начальника міліції громадської безпеки ГУМВС України в Києві Петра Федчука.

Українська правда
Теми: Захарченко суд
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