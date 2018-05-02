Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в уряду наразі немає можливості для підвищення мінімальної заробітної плати до 4200 гривень.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, мінімальна заробітна плата залежить від розвитку національної економіки і має бути посильною для роботодавців.

"Окрім того, вона тягне за собою і бюджетні витрати. Це все має бути збалансованим. 3,2 тис. – це був наш чіткий розрахунок. Тому будемо йти далі. І як економіка буде реагувати, так ми і будемо рухатися далі", - сказав Гройсман.

"Я – за те, щоб мінімальна заробітна плата зростала, я – за те, щоб галузеві зарплати зростали. Сподіваюся на те, що ми зможемо це робити далі, але зараз можливості для такого рішення немає", - додав він.

На думку прем'єра, в цьому році середня заробітна плата може зрости до 10 тисяч гривень навіть без підвищення мінімальної зарплатні.

Раніше у міністерстві фінансів заявили, що підвищення мінімалки до 4200 гривень обійшлося б бюджету у суму від 13 до 30 мільярдів гривень.

Як повідомлялося, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становить 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.

Президент Петро Порошенко допустив збільшення мінімальної заробітної плати до 4,1 тис. гривень у другій половині 2018 року.