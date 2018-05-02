СБУ не буде перевіряти громадянство настоятеля "Десятинного монастиря"

У Службі безпеки заявили, що не мають повноважень щодо перевірки у громадян України паспортів інших країн.

Раніше нардеп Ігор Луценко заявив, що настоятель "Десятинного монастиря" УПЦ МП Юрій Харон має фальшивий паспорт громадянина України і звернувся в СБУ для вжиття відповідних заходів.

Також він обурився тим, що радник голови СБУ Юрій Тандіт позитивно відгукувався про Харона на одному з телеканалів.

Як повідомила "Українській правді" речник СБУ Олена Гітлянська, відомство не має таких повноважень.

"Хочу акцентувати увагу, що СБУ діє у межах та у спосіб визначені законом. Сьогодні СБУ не має повноважень щодо перевірки наявності у громадян України паспортів інших країн", - повідомила Гітлянська.

Вона зазначила, що про це Служба безпеки неодноразово інформувала громадськість, але ця "недосконалість" законодавства продовжує використовуватися для звинувачень у начебто бездіяльності.

"Ми наголошуємо, що ця проблема є надважливою в умовах російської агресії та будемо вдячні народному депутату України Ігорю Луценку за внесення відповідних пропозицій на рівні депутатської законодавчої ініціативи", - додала речник.

У свою чергу Тандіт написав у Fаcebook, що ознайомився із претензіями народного депутата, але як громадянин має право займатися "творчою діяльністю".

"Моя участь як ведучого у передачі "Добро та зло" жодним чином не пов’язана з діяльністю на посаді радника Голови СБУ, адже я задіяний у цьому телевізійному проекті у вільний від виконання своїх службових обов’язків час", - написав він.

"Як глибоко віруючий чоловік я переконаний, що моя скромна праця сприяє встановленню миру в Україні і спрямована на формування толерантного ставлення до представників усіх конфесій та релігійних об’єднань в Україні", - додав Тандіт.

Раніше нардеп Ігор Луценко оприлюднив на "Українській правді" блог, у якому зазначив, що Харон є громадянином Росії, а його український паспорт фальшивий.

Він зазначив, що звернувся до СБУ та державної прикордонної служби з вимогою вжити заходів щодо настоятеля, зокрема, заборонити в'їзд до України.

Також Луценко заявив, що довірена особа голови Служби безпеки, радник Василя Грицака Юрій Тандіт нібито ініціював розміщення на одному з центральних телеканалів пропагандистського матеріалу, в якому "в позитивному ключі висвітлювалася постать Харона".

На його думку ,ця справа ляже в основу "люстраційних процесів" в СБУ.

Раніше повідомлялося, що настоятель "Десятинного монастиря" УПЦ МП на території Національного музею історії України Юрій Харон є власником двох квартир і двох дорогих автомобілів.