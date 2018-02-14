Настоятель "Десятинного монастиря" має Porsche і квартири – ЗМІ

Настоятель "Десятинного монастиря" УПЦ МП на території Національного музею історії України Юрій Харон є власником двох квартир і двох дорогих автомобілів.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що з липня 2013 року Харон володіє п'ятирічними Porsche Cayenne та Volksvagen Multivan.

Вартість таких авто - 1-1,5 млн грн кожен.

"Є в мене що завгодно. Це ж моя особиста справа. Я не питаю, що у вас є. У мене є можливості, у мене є друзі, у мене є фонд. Оформлено на фонд. Люди мені допомагають. Один подарував на День народження, інший...ну я ж не купив їх за церковні гроші, за свічки. Це ж смішно! Їде собі і їде. Так радій же за це! Заздрощі - страшна річ!", - прокоментував настоятель походження автомобілів.

За інформацією з Держреєстру, автомобілі зареєстровані особисто на Харона, а не на його фонд.

Юрій Харон також володіє двома квартирами в Києві.

Перша знаходиться на вулиці Луначарського (площа понад 100 квадратних метрів). Друга - розташована в Софіївській Борщагівці (площа - 57 квадратних метрів). Придбав Харон її наприкінці 2016 року.

У сюжеті зазначається, що "Десятинний монастир" на своєму сайті виклав офіційний прайс за згадування прихожан у молитвах.

Зокрема, довічне згадування коштує 500 гривень. Оплату можна робити як готівкою, так і безготівковим способом. Окремо приймають і пожертви.

Як відомо, 25 січня поліція повідомила, що за спробу підпалити так званий "Десятинний монастир" УПЦ (МП) затримали Олександра Горбаня й Олексія Шемотюка, які виявилися архітекторами. Провадження відкрили за статтею про "замах на умисне знищення або пошкодження майна".

Того ж дня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" зрізали інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви".

Шевченківський райсуд Києва взяв двох архітекторів під варту на два місяці з можливістю внесення застави, попри клопотання прокурора обмежитись домашнім арештом.

3 лютого біля Національного музею історії України на підтримку архітекторів мітингували кілька сотень людей. Паралельно представники УПЦ (МП) проводили мітинг-молебень на захист споруди.

5 лютого Апеляційний суд Києва відпустив Горбаня й Шемотюка на поруки народних депутатів.

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Споруду, яка належить УПЦ (МП), біля фундаменту Десятинної церкви у Києві збудували в 2005 році. Попри відсутність дозвільних документів, "монастир" понад 10 років функціонує на території історичної пам’ятки.