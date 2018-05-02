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Чеському журналісту заборонили в'їзд до України на 5 років

Середа, 2 травня 2018, 20:07

Служба безпеки України заборонила до 2020 року в'їзд в країну журналісту чеського видання Parlamentni Listy Яну Рихетські.

Про це пише Parlamentnilisty.cz, передає "Єропейська правда"

Рихетські полетів до України з метою висвітлення річниці одеської трагедії, однак прикордонники не пропустили його до країни, посилаючись на заборону СБУ.

 

Провівши ніч в аеропорту Києва, він безкоштовно повернувся до Чехії.

"Митники діяли коректно і навіть запропонували мені кімнату відпочинку для інвалідів, але я ніяк не міг заснути", - заявив Рихетські.

За його словами, українські службовці поцікавилися, чи дійсно він є автором книги про чехословацьких легіонерів в Росії, на що отримали ствердну відповідь. 

Разом з тим він сказав, що писав на тему війни на Донбасі і проблеми русинів Закарпаття.

"Я також відвідував Луганськ, після чого описав там ситуацію у своєму виданні", - додав журналіст, пише ТАСС.

Упродовж лише 1 травня Державна прикордонна служба не допустила в’їзду в Україну проросійськи налаштованих осіб – громадян Італії, Чехії та Росії, які прямували в Україну висвітлювати події 2 травня в Одесі.

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