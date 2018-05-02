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РНБО запровадила санкції щодо осіб, які причетні до агресії Росії

Середа, 2 травня 2018, 20:25
РНБО запровадила санкції щодо осіб, які причетні до агресії Росії

Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні 2 травня, повідомляє сайт РНБО.

Також ідеться про осіб, щодо яких запроваджено санкції в США та країнах Євросоюзу.

Санкції запроваджують за ініціативою Кабінету міністрів, Служби безпеки України й Національного банку.

Їх накладають на 3 роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації у Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької та Луганської областей тощо.

Також запроваджено санкції щодо осіб, які причетні до інформаційної та кіберагресії проти України, до протиправних дій проти українців, котрих незаконно утримують у Росії, депутатів Державної Думи та членів Ради Федерації Федеральних Зборів РФ тощо.

Засідання РНБО
Засідання РНБО
прес-служба президента

Крім того, було продовжено дію санкцій, застосованих у попередні роки.

Рада також підтримала пропозиції про припинення участі українських представників у діяльності органів СНД та доручила Міністерству закордонних справ вжити заходи з припинення дії окремих міждержавних угод.

Теми: санкціїРосіяКримДонбасРНБО
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