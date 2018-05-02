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Порошенко: Україна відкликає своїх представників з координаційних органів СНД

Середа, 2 травня 2018, 18:05

Президент Петро Порошенко попросив Міністерство закордонних справ підготувати пропозиції щодо відкликання українських представників з координаційних органів Співдружності Незалежних Держав.

Про це він заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не можемо вийти звідти, куди Україна нікуди не входила. Але ми припиняємо участь в координаційних органах СНД", - заявив президент.

За його словами, МЗС України проаналізувало і поінформувало уряд про доцільність подальшого перебування у складі тих чи інших угод.

Порошенко попросив міністра закордонних справ Павла Клімкіна протягом тижня внести йому пропозиції про відкликання всіх українських представників з Мінська, з координаційних органів СНД.

Президент додав, що Україні нічого робити там, де всі дії координуються з країною-агресором.

Як повідомлялося, 12 квітня Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією та вийти з усіх статутних органів СНД.

Пізніше представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко повідомила, що пропозиція Порошенка вийти з органів "Співдружності незалежних держав" передбачає лишити дієвими ті угоди щодо співробітництва з СНД, які є вигідними для України.

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, яка очолює раду Міжпарламентської асамблеї СНД, вважає, що намір України вийти зі співдружності суперечить економічним інтересам цієї країни.

Читайте також: Україна без СНД: що змінить рішення Києва про "вихід" зі Співдружності

Українська правда
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