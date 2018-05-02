Порошенко каже, що ідею автокефалії УПЦ підтримує світ

Президент Петро Порошенко заявляє, що ідея надання Україні Томосу про автокефалію Української православної церкви має підтримку у світі.

Про це він сказав членам Ради національної безпеки і оборони, інформуючи про хід переговорів зі вселенським патріархом Варфоломієм, повідомляє прес-служба президента.

"Ви бачите, що ця ініціатива знайшла дуже активну підтримку в світі – наша українська діаспора, політичні діячі, церковні ієрархи підтримали цю ініціативу", – заявив Порошенко.

Ініціатива щодо надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні знаходить активну підтримку в світі – наша українська діаспора, політичні діячі, церковні ієрархи підтримали цю ініціативу. pic.twitter.com/pzwhdaW5sf — Петро Порошенко (@poroshenko) May 2, 2018

Він подякував депутатам, які підтримали звернення президента до патріарха Варфоломія.

"Хотів би ще раз наголосити, що це аж ніяк не є втручанням держави у церковні справи. Наголошую ще раз, що я категоричний противник втручання держави в церковні справи", – запевнив Порошенко.

"Особливо, коли ця держава іноземна. Особливо, коли це країна-агресор. Особливо, коли оголошення української території канонічною територією церкви іншої держави. Це і є зазіхання на нашу територіальну цілісність", – додав він.

На його думку, "українці вибороли своє право на помісну автокефальну церкву".

"І сьогодні ми дуже сподіваємося, що Його Всесвятість Вселенський Патріарх докладе зусиль і після проведення консультацій, які зараз відбуваються, вони будуть схвалені Синодом, і цей процес буде завершений наданням Україні Томосу", – сказав Порошенко.

Він закликав українців "боротися і молитися", щоб це якнайскоріше відбулося.