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В районі Золотого біля патрулів СММ ОБСЄ стався вибух

Неділя, 20 травня 2018, 22:53
В районі Золотого біля патрулів СММ ОБСЄ стався вибух

У неділю на ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого на Луганщині за 300–500 метрів від патрулів СММ ОБСЄ стався вибух.

Про це йдеться в оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Там зазначається, що 20 травня о 11:04 два патрулі СММ у складі десяти співробітників Місії на чотирьох броньованих автомобілях перебували на відстані приблизно 20 метрів південніше блокпоста збройних формувань, розташованого на ділянці розведення сил і засобів у районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

З автомобілів вийшли усі члени патрулів, п’ятеро з них розмовляли з двома неозброєними членами збройних формувань. Окрім того, вони бачили ще від 5 до 8 членів збройних формувань, котрі ходили навколо блокпоста на ділянці розведення.

"Об 11:06 члени патрулів почули вибух невизначеного походження за 300–500 метрів на північ (за оцінкою, у межах ділянки розведення сил і засобів)", - йдеться у звіті.

Там зазначається, що СММ раніше зафіксувала зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) приблизно за 10 метрів на північний захід від згаданого блокпоста на ділянці розведення.

Обидва патрулі негайно покинули цей район та благополучно повернулися до своїх баз у н. п. Сєвєродонецьк (підконтрольний урядові, 74 км на північний захід від Луганська) та н. п. Кадіївка (кол. Стаханов, непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська) відповідно.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас
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