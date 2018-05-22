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США посилили санкції проти Венесуели

Вівторок, 22 травня 2018, 00:47

Президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення санкцій щодо Венесуели.

Про це пише DW.com.

Після президентських виборів, що пройшли, на думку США, з масштабними порушеннями, Вашингтон спробував відрізати оточення президента Ніколаса Мадуро від фінансування.

На думку американської влади, оточення Мадуро має намір для забезпечення себе фінансовими засобами влаштувати продаж власності. Американським компаніям і громадянам заборонено брати участь в купівлі будь-яких венесуельських активів.

"Цей регіон ніколи за всю свою історію не переживав подібної клептократії", - заявив представник американської влади.

Тим часом уряди більшості країн Південної Америки, а також Мексики і Канади відкликали своїх послів з Венесуели для консультацій. На їхню думку, президентські вибори не були ані чесними, ані демократичними, ані прозорими.

Єдиний опозиційний кандидат на президентських виборах Енрі Фалькон відмовився визнати результати голосування.

"З нашої точки зору, це були не вибори", - заявив Фалькон ввечері в неділю, 20 травня.

Глава партії "Прогресивний авангард" вказав на численні порушення у виборчому процесі і заявив, що чинний президент Ніколас Мадуро, який переміг на виборах, купив голоси виборців.

За словами Фалькона, у його прихильників є понад 142 тисяч скарг на порушення під час проведення голосування. Крім того, влада країни здійснює тиск на свідків цих порушень.

"Венесуела переживає найбільш гостру кризу в своїй історії", - заявив опозиціонер на своїй сторінці в мікроблозі Twitter і зажадав провести в жовтні нові вибори. Тільки таким чином можна дати відповідь виборцям, підкреслив він.

Президента Венесуели обирають на 6 років. Мадуро займає пост глави держави з квітня 2013 року

Теми: СШАсанкції
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