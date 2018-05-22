США посилили санкції проти Венесуели

237 переглядів
Вівторок, 22 травня 2018, 00:47

Президент США Дональд Трамп підписав указ про посилення санкцій щодо Венесуели.

Про це пише DW.com.

Після президентських виборів, що пройшли, на думку США, з масштабними порушеннями, Вашингтон спробував відрізати оточення президента Ніколаса Мадуро від фінансування.

На думку американської влади, оточення Мадуро має намір для забезпечення себе фінансовими засобами влаштувати продаж власності. Американським компаніям і громадянам заборонено брати участь в купівлі будь-яких венесуельських активів.

"Цей регіон ніколи за всю свою історію не переживав подібної клептократії", - заявив представник американської влади.

Тим часом уряди більшості країн Південної Америки, а також Мексики і Канади відкликали своїх послів з Венесуели для консультацій. На їхню думку, президентські вибори не були ані чесними, ані демократичними, ані прозорими.

Єдиний опозиційний кандидат на президентських виборах Енрі Фалькон відмовився визнати результати голосування.

"З нашої точки зору, це були не вибори", - заявив Фалькон ввечері в неділю, 20 травня.

Глава партії "Прогресивний авангард" вказав на численні порушення у виборчому процесі і заявив, що чинний президент Ніколас Мадуро, який переміг на виборах, купив голоси виборців.

За словами Фалькона, у його прихильників є понад 142 тисяч скарг на порушення під час проведення голосування. Крім того, влада країни здійснює тиск на свідків цих порушень.

"Венесуела переживає найбільш гостру кризу в своїй історії", - заявив опозиціонер на своїй сторінці в мікроблозі Twitter і зажадав провести в жовтні нові вибори. Тільки таким чином можна дати відповідь виборцям, підкреслив він.

Президента Венесуели обирають на 6 років. Мадуро займає пост глави держави з квітня 2013 року

Теми: США санкції
powered by lun.ua
По темі
Мін'юст США відреагував на вимогу Трампа перевірити дії ФБР у передвиборчій кампанії 21 травня 2018, 06:20
ЗМІ: Дві арабські країни пропонували Трампу допомогу в боротьбі за пост президента США 20 травня 2018, 06:22
Китай збільшить обсяг імпорту з США 20 травня 2018, 01:01
Усі новини
Головні новини
В окупованому Криму Стешенка катували і змусили "свідчити" на камеру – Чубаров
Головні новини дня – за 60 секунд
У Марселі група невідомих в масках відкрила вогонь з автоматів
Мартиненку вручили обвинувальний акт
Усі новини
афіша

8 подій тижня, які варто відвідати

Лайфхаки

7 рецептів піци з різних країн