Синоптики передрікли пляжну погоду

В Україні найближчої доби буде панувати тепла повітряна маса, тому очікується підвищення температури.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом, у середу, 23 травня, поле підвищеного атмосферного тиску в більшості областей України забезпечить суху погоду.

Опадів не очікується, лише вдень у західних, східних областях та Приазов`ї місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 16°, вдень 23-28°.

У Києві 23 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

У четвер, 24 травня, в східній частині країни та Приазов'ї очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території вночі - без опадів, а вдень місцями очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні та сході до 18°; вдень 23-28°, у західних областях 20-25°.

У Києві 24 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Станом на 9:00 вівторка, 22 травня, температура води в Чорному і Азовському морях була 18-22°; у Дніпрі біля Києва 19°.