У Дніпрі на хабарі піймали суддю

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П'ятниця, 25 травня 2018, 16:44

Детективи Національного антикорупційного бюро та працівники управління Служби безпеки У в Дніпропетровській області викрили на хабарі у 15 тисяч доларів суддю місцевого суду.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що служитель Феміди вимагав хабар за визнання потерпілим фермерського господарства та за винесення вироку, не пов`язаного з позбавленням волі, у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у рейдерстві та підробці документів.

Також у Бюро додають, що у ході обшуків на роботі і вдома причетних до злочину, були вилучені зазначені кошти.

 
фото із сайту НАБУ

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру.

Українська правда
Теми: Дніпропетровська область Дніпро суд НАБУ хабар
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