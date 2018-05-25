У Дніпрі на хабарі піймали суддю
Детективи Національного антикорупційного бюро та працівники управління Служби безпеки У в Дніпропетровській області викрили на хабарі у 15 тисяч доларів суддю місцевого суду.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Зазначається, що служитель Феміди вимагав хабар за визнання потерпілим фермерського господарства та за винесення вироку, не пов`язаного з позбавленням волі, у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у рейдерстві та підробці документів.
Також у Бюро додають, що у ході обшуків на роботі і вдома причетних до злочину, були вилучені зазначені кошти.
Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру.