У Дніпрі на хабарі піймали суддю

Детективи Національного антикорупційного бюро та працівники управління Служби безпеки У в Дніпропетровській області викрили на хабарі у 15 тисяч доларів суддю місцевого суду.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що служитель Феміди вимагав хабар за визнання потерпілим фермерського господарства та за винесення вироку, не пов`язаного з позбавленням волі, у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у рейдерстві та підробці документів.

Також у Бюро додають, що у ході обшуків на роботі і вдома причетних до злочину, були вилучені зазначені кошти.

фото із сайту НАБУ

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру.