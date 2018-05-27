РФ втручалася у вибори та референдуми у низці країн-членів НАТО - доповідь

Впродовж 2016-2017 років Росія втручалася у вибори та референдуми у низці країн-членів НАТО, використовуючи одну типову схему.

Про це йдеться у генеральній доповіді Комітету з питань науки і технологій "Втручання Росії в процеси виборів і референдумів у державах-членах НАТО", анотацію якої оприлюднила нардеп від БПП, голова парламентської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фриз.

Автор доповіді - представник США Сьюзан Девіс, наводить приклади втручання РФ у президентські вибори в США 2016 р., референдум про Brexit у Великій Британії у 2016 р. та загальні вибори 2017 р., президентські вибори у Франції 2017 р., парламентські вибори у Німеччині 2017 р., у події в Іспанії під час конституційної криза, спричиненої процесами в Каталонії 2017 року.

При цьому, як зазначає автор, використовується одна типова схема - несанкціоноване втручання в мережі політичних партій і урядових структур, злам особистої і професійної пошти, викрадення персональних даних, системні викиди викраденої інформації з подальшим масовим поширенням у соціальних медіа, тиражуванням ботами, тролями та іншими засобами.

Також практикується передача інформації у публічний простір пресою, яка перебуває під традиційним впливом; формування неправдивої і брехливої інформації органами, які контролюються російським урядом.

"Як результат - створення атмосфери непевності, хаосу і скандалів в суспільствах, які були мішенню таких дій", - йдеться у доповіді.

Автор пропонує реагувати на подібні дії у галузі виборчої інфраструктури, інформаційних систем та у галузі ЗМІ.

Зокрема, пропонується запроваджувати передвиборні тестування, сертифікацію систем для голосування та відмовитися від машин електронного голосування. Також пропонується виробити чіткі процедури оперативного реагування на випадки втручання та посилити відповідальність ЗМі і технологій, запроваджуючи додаткові заходи, щоб протидіяти зловмисникам зловживати їхніми сайтами.

На органи влади пропонується покласти обов’язок інформувати громадськість про ризики втручання та усунення передумов для зовнішньої підривної діяльності.