Угорщина підтвердила, що розблоковує "мовні" переговори з Києвом

Угорщина запропонувала Україні створити міжурядову робочу групу, якій буде доручено стежити за виконанням висновку Венеціанської комісії щодо "мовної статті" українського закону "Про освіту"

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто, повідомляється на сайті уряду Угорщини.

"Угорщина пропонує створити міжурядову робочу групу, якій буде доручено стежити за виконанням висновку Венеціанської комісії щодо України. Порушуючи права угорської національної меншини, Україна призвела до ситуації, яка є поганою для усіх", - сказав він.

За словами Сіярто, Угорщина не зацікавлена в суперечці і хоче остаточно знайти вирішення ситуації, що склалася.

"Наша мета - повернути закарпатським угорцям ті права, які їм надавалися раніше і гарантувалися. Наша мета - дати нам можливість повернутися до нашої політики, яка була побудована у випадку України на підтримці європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів наших сусідів. Венеціанська комісія передбачила, що українські органи влади повинні консультуватися з національними меншинами і утримуватися від обмеження раніше набутих прав", - наполягає він.

Сіярто зазначив, що робоча група має включити в себе керівників міністерств закордонних справ та освіти, а також представників угорської меншини в Україні.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з угорським колегою у Нью-Йорку заявив, що Міністерство освіти України 5 червня проведе консультації з представниками угорської громади щодо мовних статей закону про освіту. Пізніше у червні зустрінуться два глави МЗС і Міносвіти за участі угорської громади.

Нагадаємо, 11 грудня Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

Зазначимо, угорська меншина довгий час відмовлявся від консультацій з Міносвіти. 14 лютого відомство провело перші очні консультації з представниками національних меншин щодо мови освіти.

У зустрічі взяли участь представники молдовської, німецької, грецької, болгарської, гагаузької та єврейської громад. Представники угорської меншини повідомили, що не братимуть участі у консультаціях. Меншина відмовилася, за даними ЄП, через рекомендацію з Будапешта.

Як відомо, Угорщина уже втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту. Будапешт переконаний, що закон значно обмежив права національних меншин у використанні рідної мови.

Європейська правда