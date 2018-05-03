Cambridge Analytica закривається після скандалу довкола Facebook

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Четвер, 3 травня 2018, 00:30

Скандально відома компанія Cambridge Analytica 2 травня оголосила про своє банкрутство та закриття.

Разом із нею закривається і фірма SCL Group, щодо якої Cambridge Analytica є дочірньою компанією, Wall Street Journal з посиланням на засновника SCL Group Найджела Оукса.

Причиною є те, що внаслідок скандалу довкола витоку даних користувачів соцмережі Facebook Cambridge Analytica втратила багатьох клієнтів і була вимушена заплатити великі штрафи, передає DW.

Скандал навколо Facebook спалахнув 16 березня через потрапляння особистих даних мільйонів користувачів у розпорядження Cambridge Analytica.

4 квітня Facebook визнала, що Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані десятків мільйонів Facebook-користувачів.

Британська компанія Cambridge Analytica спеціалізується на аналізі даних і допомагала штабу Дональда Трампа під час передвиборної кампанії.

У 2016 році вона зібрала дані профілів користувачів соцмережі Facebook без їхньої згоди. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для передбачення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.

Теми: соцмережі facebook скандал інтернет
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