Перед маршем націоналістів в Одесі знайшли "гранату", але все пройшло мирно

Кілька сотень представників ВО "Свобода", "Національного корпусу", "Національних дружин", "Вуличного фронту" і "Правого сектора" пройшли 2 травня маршем по Одесі.

Вони приурочили його до річниці подій 2 травня 2014 року, повідомляє "Думская".

Стартували "праві" від парку Шевченка, а фінішували на Соборній площі, де відбувся невеликий мітинг, зазначає одеське видання.

"Дорогою вони скандували "Москалів на ножі", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець", "Героям другого травня слава", "Слава нації – смерть ворогам" і "Україна понад усе", – йдеться в репортажі.

На розі Дерибасівської й Преображенської, біля імпровізованого меморіалу загиблим 2 травня 2014 року Ігорю Іванову та Андрію Бірюкову, колону зустрів лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Він приніс "загиблим захисникам Одеси" квіти кольору українського прапора.

Після покладання квітів учасники маршу запалили фальшфейери.

"Тягнибок забрався на величезний "Форд" із динаміками і заявив, що "скоро в Україні буде українська влада і націоналісти побудують чесну, справедливу і процвітаючу Україну", – пише "Думская".

"Свобода" ж цитує такі слова Тягнибока: "2 травня 2014 року була фактично зупинена московська агресія в частині путінського проекту "Русская вєсна"… Тоді московські окупанти-агресори через перебрання влади у восьми областях України, в тому числі на Одещині, хотіли створити тут так звану Новоросію".

"І саме завдяки патріотизму й героїзму українців, які загинули на розі Дерибасівської і Преображенської, вдалося зупинити цю московську захланну навалу. Це була демонстрація української сили", ‒ сказав Тягнибок.

Заступник голови Одеської обласної партійної організації ВО "Свобода" Костянтин Василець підтримав таку думку і зачитав "Молитву українського націоналіста".



Потім перед учасниками маршу виступив рок-гурт "Друже Музико".

Втім, перед початком маршу "Українського порядку" поліцейські виявили на вулиці Жуковського, 13, неподалік від маршруту слідування колони, чоловіка з чорною сумкою, в якій був предмет, схожий на бойову гранату.

"У зв’язку з тим, що вказана подія свідчить про можливе готування до вчинення терористичного акту, подальше документування буде здійснюватись Управлінням СБУ в Одеській області", – повідомила поліція.

Загалом же, за даними поліцейських, заходи в Одесі пройшли спокійно та мирно, конфліктні ситуації між громадянами "обмежувалися словесними перепалками та були припинені поліцейськими діалогу на початковій стадії".

Єдиний інцидент, який закінчився кримінальним провадженням, – конфлікт між чоловіками біля залізничного вокзалу.

Протягом дня правопорядок в Одесі посилено охороняли 2 300 правоохоронців.