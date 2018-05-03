Порушено справу через напад на учасника АТО в Києві
Розпочато кримінальне провадження за фактом нападу у Києві на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.
"За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до семи років позбавлення волі.
У поліції додають, що опитали свідків та очевидців події, та переглянули відео з камер спостереження.
Наразі правоохоронці розшукують нападників.
2 травня у Києві на Подолі стався груповий напад на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.
Згодом київська поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.