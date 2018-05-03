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Порушено справу через напад на учасника АТО в Києві

Четвер, 3 травня 2018, 12:37
Порушено справу через напад на учасника АТО в Києві

Розпочато кримінальне провадження за фактом нападу у Києві на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

"За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до семи років позбавлення волі.

У поліції додають, що опитали свідків та очевидців події, та переглянули відео з камер спостереження.

Наразі правоохоронці розшукують нападників.

2 травня у Києві на Подолі стався груповий напад на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.

Згодом київська поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

Українська правда
Теми: МВСКиївкримінал
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