У Молдові ув'язнили 8 людей за участь у боях на стороні ОРДЛО

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Четвер, 3 травня 2018, 14:27

У Молдові ув’язнили 8 громадян цієї країни за участь у боях на стороні бойовиків ОРДЛО на Донбасі.

Про це заявив генпрокурор Молдови Едуард Харунжен, передає Reuters.

Засуджених ув’язнили на різні терміни. Крім того, ще 25 громадян Молдови перебувають у міжнародних списках розшуку через їхні зв’язки із війною на Донбасі, додав Харунжен.

Під час виступу у парламенті країни він зазначив, що молдовани, які працюють в Росії, ризикують бути втягнутими у війну на Донбасі.

"Коли брати, батьки та чоловіки їдуть працювати у східні країни, там їх рекрутують у військові групи. Іноді вони там вмирають, а інколи приїжджають додому, але їхні руки у крові", - наголосив генпрокурор Молдови.

Марія Думанська, УП
Теми: Молдова Донбас ОРДЛО
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