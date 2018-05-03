У Молдові ув'язнили 8 людей за участь у боях на стороні ОРДЛО

У Молдові ув’язнили 8 громадян цієї країни за участь у боях на стороні бойовиків ОРДЛО на Донбасі.

Про це заявив генпрокурор Молдови Едуард Харунжен, передає Reuters.

Засуджених ув’язнили на різні терміни. Крім того, ще 25 громадян Молдови перебувають у міжнародних списках розшуку через їхні зв’язки із війною на Донбасі, додав Харунжен.

Під час виступу у парламенті країни він зазначив, що молдовани, які працюють в Росії, ризикують бути втягнутими у війну на Донбасі.

"Коли брати, батьки та чоловіки їдуть працювати у східні країни, там їх рекрутують у військові групи. Іноді вони там вмирають, а інколи приїжджають додому, але їхні руки у крові", - наголосив генпрокурор Молдови.