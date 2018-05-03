Люди почали виїжджати з Балаклії через вибухи на арсеналі – ЗМІ

У місті Балаклія евакуюють людей із будинків, які розташовані близько до пожежі на території складу військової зброї.

Як повідомив Телеканалу ОТБ мер міста Балаклія Іван Столбовий, у четвер у Балаклії відбувалися планові підриви снарядів, які не можна було вивезти з арсеналу.

"А зараз почалося в районі арсеналу у двох місцях загоряння, що призвело до (детонації) тих снарядів, які лежали у частині території", – цитує його телеканал у Facebook.

"Тому зараз ті домівки, які знаходяться у безпосередній близькості, – людей евакуюють. Дітей забираємо зі шкіл...", – сказв керівник міста.

Деякі ЗМІ повідомляють про евакуацію близько 1500 осіб.

Розпочалася часткова евакуація жителів прилеглих до арсеналу вулиць. За словами міського голови Балаклії, мова йде про евакуацію близько 1500 людей. Повідомляє @5channel — @XAPKIB (@XAPKIB) May 3, 2018

Водночас, місцевий мешканець Сергій Черепаха, який донедавна очолював Балаклійський районний відділ ГУ ДСНС і зараз перебуває в районі подій, сказав: "Немає загрози життю людей, окрім тих, які працюють на гасінні пожежі. Це військова частина і служба рятувальників".

"За рамки території арсеналу жоден снаряд не попадає. За рамками периметру військової бази, частини, жодної пожежі не зареєстровано. Відбуваються поодинокі вибухи тих боєприпасів, які залишилися в бур'яні з минулого року, на території бази", – уточнив він.

Сергій Черепаха зазначив: "Люди евакуюються самі, по бажанню. А загальної евакуації населення не оголошено"

Руйнувань, поранених, за його даними, немає.

"Прогнозів немає, все залежить від напрямку вітру. Вогнища невеликі, велике задимлення, суха трава", – зазначив колишній рятувальник.

Речниця Балаклійського відділу поліції Вікторія Люта також сказала: "Евакуації немає. Був тільки один довгий сигнал – "увага". Усе".

"Евакуація буде, якщо буде три коротких сигнали. Їх не було. На даний момент евакуації немає. Це просто паніка у зв’язку з попередніми подіями. Паніка – так. Всі роз'їжджаються", – сказала вона.

"Я якраз перекриваю місто. Ми випускаємо усіх, і не впускаємо нікого, крім бронемашин і техмашин. Ну і в деяких винятках людей, які їдуть за родичами", – додала Люта.

Рік тому на Балаклії вже вибухали снаряди внаслідок пожежі, яку гасили не менше трьох днів і наслідки якої долають досі.

Читайте також: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

Місто гріхів. Як "пиляють" бюджет у підірваній Балаклії