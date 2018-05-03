Люди почали виїжджати з Балаклії через вибухи на арсеналі – ЗМІ

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Четвер, 3 травня 2018, 15:43

У місті Балаклія евакуюють людей із будинків, які розташовані близько до пожежі на території складу військової зброї.

Як повідомив Телеканалу ОТБ мер міста Балаклія Іван Столбовий, у четвер у Балаклії відбувалися планові підриви снарядів, які не можна було вивезти з арсеналу.

"А зараз почалося в районі арсеналу у двох місцях загоряння, що призвело до (детонації) тих снарядів, які лежали у частині території", – цитує його телеканал у Facebook.

"Тому зараз ті домівки, які знаходяться у безпосередній близькості, – людей евакуюють. Дітей забираємо зі шкіл...", – сказв керівник міста.

Деякі ЗМІ повідомляють про евакуацію близько 1500 осіб.

Водночас, місцевий мешканець Сергій Черепаха, який донедавна очолював Балаклійський районний відділ ГУ ДСНС і зараз перебуває в районі подій, сказав: "Немає загрози життю людей, окрім тих, які працюють на гасінні пожежі. Це військова частина і служба рятувальників".

"За рамки території арсеналу жоден снаряд не попадає. За рамками периметру військової бази, частини, жодної пожежі не зареєстровано. Відбуваються поодинокі вибухи тих боєприпасів, які залишилися в бур'яні з минулого року, на території бази", – уточнив він.

Сергій Черепаха зазначив: "Люди евакуюються самі, по бажанню. А загальної евакуації населення не оголошено"

Руйнувань, поранених, за його даними, немає.

"Прогнозів немає, все залежить від напрямку вітру. Вогнища невеликі, велике задимлення, суха трава", – зазначив колишній рятувальник.

Речниця Балаклійського відділу поліції Вікторія Люта також сказала: "Евакуації немає. Був тільки один довгий сигнал – "увага". Усе".

"Евакуація буде, якщо буде три коротких сигнали. Їх не було. На даний момент евакуації немає. Це просто паніка у зв’язку з попередніми подіями. Паніка – так. Всі роз'їжджаються", – сказала вона.

"Я якраз перекриваю місто. Ми випускаємо усіх, і не впускаємо нікого, крім бронемашин і техмашин. Ну і в деяких винятках людей, які їдуть за родичами", – додала Люта.

Рік тому на Балаклії вже вибухали снаряди внаслідок пожежі, яку гасили не менше трьох днів і наслідки якої долають досі.

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Теми: Харківська область зброя пожежа
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