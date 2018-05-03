Оперативнику СБУ завдали травм на парковці у Києві

У Києві на вулиці Вишняківській у представників комісії, які прибули зробити заміри відведеної під паркомісця ділянки, виник конфлікт із невідомими.

У результаті двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження, повідомляє поліція Києва.

О 13:35 у чергову частину надійшла інформація, що по вул. Вишняківська відбулася бійка і було чути постріл. Встановлено, що за даною адресою знаходиться автостоянка:

Туди приїхала комісія у складі працівників державної аудиторської служби, управління земельних ресурсів, "Київпарктранссервісу" та оперативник спецслужби. .

"На місці між ними та невідомими почався конфлікт. Окрім того, за словами свідків, вони чули звук, схожий на постріл. У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла та в одного – поранення в ногу", – інформує поліція.

Як ідеться у відео поліції, поранено працівника Служби безпеки України.

Правоохоронці опитують свідків та очевидців, з’ясовують усі обставини події.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Після першочергової перевірки слідчі визначаться з кваліфікацією події.

Між тим, народний депутат Ігор Мосійчук "злив" у Facebook, на парковці на Вишняківській, 1б, було поранено працівника СБУ – тому о 14:30 в столиці ввели план "перехват".

За його даними, розшукують позашляховик Тойота або Хюндай білого кольору з чорними вставками, "в автомобілі можливо перебувають 4-5 осіб кавказької зовнішності, озброєні".