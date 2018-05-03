Порошенко поселить вдома гостей під час фіналу Ліги чемпіонів з футболу

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Четвер, 3 травня 2018, 17:41

Президент Петро Порошенко заявив, що оскільки всі готелі у Києві вже заброньовані, то деяких гостей під час проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів з футболу, 26 травня, вимушений запросити до себе додому.

Про це він сказав під час зустрічі з виконавчим директором UEFA Events SA Мартіном Калленом.

"На сьогодні не можна знайти жодного місця в готелі. Хочу сказати, що деяких гостей я селитиму у себе вдома. Такий рівень ажіотажу, такий рівень популярності", - повідомив Порошенко.

Він зазначив, що в Україні серйозно поставилася до підготовки проведення фінальних матчів. Зокрема, було ухвалено низку законодавчих актів щодо необхідного податкового та митного режиму.

Також президент додав, що парламент прийняв необхідні зміни до бюджету і більше 100 мільйонів гривень були спрямовані на підготовку спортивних об’єктів.

За словами Порошенка, Україна "вміє організовувати свята і вміє приймати своїх друзів, гостей і туристів".

Україська правда
Теми: Порошенко президент футбол
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