МЗС: Росія блокує розширення місії ОБСЄ на кордоні з Україною

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Четвер, 3 травня 2018, 20:14

В Міністерстві закордонних справ заявили про глибоке розчарування з приводу того, що Росія блокує розширення мандату Спеціальної місії ОБСЄ на всю ділянку кордону, прилеглу до окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

Зазначається, що безпосередньо йдеться про продовження мандату Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

"Обговорення під час 1184-го засідання Постійної ради ОБСЄ 3 травня 2018 року, на якому було схвалено згадане рішення, показало ізольованість Росії у небажанні забезпечити дієвий міжнародний контроль на кордоні", - сказано у заяві.

У МЗС такі дії РФ вважаються свідченням наміру продовжувати постачання зброї, боєприпасів та військового обладнання, регулярних військ, найманців з метою підтримки терористичної діяльності на території України.

"У цьому зв’язку, приєднавшись до консенсусу щодо рішення, делегація України в ОБСЄ виголосила відповідну інтерпретуючу заяву", - додали у міністерстві.

У відомстві закликали Росію до неухильного виконання взятих на себе зобов’язань в рамках Мінських домовленостей, зокрема  щодо забезпечення постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ на неконтрольованій ділянці українсько-російського державного кордону, а також створення зони безпеки уздовж кордону з РФ.

Україська правда
Теми: МЗС ОРДЛО Росія ОБСЄ
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