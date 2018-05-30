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Синоптики розповіли, якою погодою почнеться літо

Середа, 30 травня 2018, 12:11

Територія України найближої доби 31 травня залишиться в теплій і сухій повітряній масі, але очікується значне падіння атмосферного тиску.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За прогнозом синоптиків, опадів не очікується. Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

У четвер температура вночі 13-18°, східних областях 10-15°, вдень 25-30°, у південній частині місцями 31-33°, в Чернігівській, Сумській та Харківській областях 19-24°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.

У Києві 31 травня без опадів. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 31 травня найвища температура вдень була 33,1° в 1924 році, найнижча вночі 4,2​​° в 1907 році.

В Україні 1 червня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в східних регіонах, Чернігівській та Сумській областях вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°; на півдні і заході вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°, на решті території вночі 6-11°, вдень 20-25°.

У Києві 1 червня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.

Станом на 9:00 середи, 30 травня, температура води в Чорному і Азовському морях була 19-23°; в Дніпрі біля Києва 21°.

Теми: погода
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