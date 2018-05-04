Видворений з України Шувалов позивається до Міграційної служби

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом видвореного за межі України фактичного керівника інформслужби телеканалу "Інтер" політтехнолога Ігоря Шувалова до Державної міграційної служби.

Про це, посилаючись на прес-службу суду, інформує в п'ятницю портал "Судова влада".

Зазначається, що позивач просить суд визнавати протиправним і скасувати рішення директора Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства ДМСУ про заборону в’їзду в України терміном на 5 років громадянину Російської Федерації Ігорю Шувалову.

Судове засідання призначено на 18 травня.

Будучи громадянином Росії, Шувалов веде активну діяльність в Україні ще з часів другого президента України Леоніда Кучми, коли працював на голову його адміністрації Віктора Медведчука.

Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.

В травні 2017 року українські прикордонники видворили Шувалова за межі України з забороною в'їзду строком на 5 років.