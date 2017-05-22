Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років

Понеділок, 22 травня 2017, 16:55
Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років
УНІАН

Російському політтехнологу Ігорю Шувалову заборонили в'їзд в Україну строком на 5 років.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив народний депутат Антон Геращенко.

"Сьогодні, російський пропагандист, фактичний керівник інформаційної служби телеканалу "Інтер", шеф відомої провокаторки Марії Столярової - Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі Украіни з забороною вїзду строком на 5 років", - зазначив він.

Як вказує Геращенко, за оперативними даними "антиукраїнська діяльність Шувалова використовувалась спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу по висвітленню спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема з висвітлення у ЗМІ репортажів по звинуваченню керівництва нашої країни у військовому захваті влади у 2014 році та спланованої акції "Небесна сотня".

Також, за словами Геращенка, Шувалов причетний до акції зі зриву євроінтеграційних та сучасних реформ в Україні та бере активну участь у проекті просування Росії як єдиного нащадка "країни-переможця фашизму у Великій Вітчизняній війні".

Більше того, Геращенко запевняє, що вперше СБУ "під тиском Александра Турчинова і Арсена Авакова" видворила Шувалова із України 28 березня 2014 року.

"Але під зустрічним тиском співвласників телеканалу "Інтер" на тодішнього голову СБУ Валентина Наливайченко це рішення було відмінено, і Шувалов ще три роки продовжував виконувати завдання російської пропаганди, фактично керуючи інформаційним блоком "Інтеру", - написав Геращенко.

Як відомо, у 2014 році Служба безпеки приїхала до політтехнолога Ігоря Шувалова з повідомленням про примусове видворення з України.

Будучи громадянином Росії, Шувалов веде активну діяльність в Україні ще з часів Кучми, коли працював на голову його адміністрації Медведчука.

Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосіяполіттехнологи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: