Поліція розслідує стрілянину в міськраді Нікополя як хуліганство

За фактом групового порушення громадського порядку та хуліганських дій на сесії Нікопольської міської ради поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє у п'ятницю відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"4 травня приблизно о 10.15 під час позачергової сесії Нікопольської міської ради VІІ скликання між депутатами та активістами виникла сутичка, в результаті якої один з чоловіків здійснив кілька пострілів вгору зі зброї. Ніхто з присутніх не постраждав", – зазначають у поліції.

Наразі слідчий відділ Нікопольського відділу поліції вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст.293 (групове порушення громадського порядку) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Як повідомлялось, 4 травня на позачерговій сесії міськради в Нікополі планували розглянути ті питання, які не вдалося розглянути на черговій сесії 27 квітня, яку зірвали через відмову депутатів розглядати склад обраної нещодавно Громадської ради.



Тепер активісти теж прийшли до сесійної зали.



Коли приймали порядок денний, до трибуни підійшли представники "Правого сектора". У залі почалися бійки.



Потім активісти піднялися на трибуну і заблокували міського голову.



За словами очевидців, учасники протесту одягли депутату Олександру Рибакову на голову пакет із кефіром, а мера Андрія Фісака облили зеленкою.

Рибаков дістав пістолет і здійснив кілька пострілів.

Відео з каналу Youtube Viktor Artemenko