Екс-охоронець Януковича: Перший напад був 19 лютого 2014 року

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П'ятниця, 4 травня 2018, 15:05

Колишній співробітник служби безпеки президента Дмитро Іванцов стверджує, що перший напад на охорону Віктора Януковича був ще 19 лютого 2014 року.

Про це він повідомив Оболонському райсуду Києва 4 травня, даючи свідчення у форматі відеоконференції з Севастополя в анексованому Росією Криму.

На початку 2014 року Іванцов очолював відділ спецпризначення щодо забезпечення безпеки президента і членів його сім'ї.

Він розповів, що в січні довелося змінити порядок пересування кортежу президента: спочатку висувалася група перевірки, прибрали мигалки і рухалися в загальному потоці.

"Кортеж складався з 12 машин. Кожні 3-4 дні машини змінювалися... Співробітники ДАІ по рації доповідали обстановку, але не стояли на перетині вулиць", – повідомив свідок.

Іванцов підтвердив, що охорона змушена була змінювати маршрути Януковича.

"Перший напад на наші автомобілі Volkswagen був 19 числа (лютого), в ранковий час у районі станції м. Арсенальна. Було розбито вікна, пошкоджено крило і дзеркало заднього виду. Ніхто зі співробітників не постраждав, за винятком порізів від скла", – заявив він, уточнивши, що це не був сам кортеж президента.

За словами Іванцова, наступний напад стався 21 лютого 2014 року.

"21 числа, о 5 ранку, до підписання угоди про врегулювання конфлікту, висунулися з АП і дізналися про те, що був виставлений блокпост неподалік від резиденції "Межигір'я". Було вирішено відправити машину з охоронюваною особою і машину супроводу через блокпост, інші машини поїхали за іншим маршрутом", – розповів він.

"На блокпосту перша машина проїхала безперешкодно, а на другу машину, мікроавтобус, напали люди з прапорами "Свободи" та "Правого сектора". Нападники розбили скло і завдали інші пошкодження. Однак вирватися вдалося", – сказав Іванцов

"Був постріл із вогнепальної зброї", – заявив також свідок.



Доповнюється ...

Олена Рощенко, УП
Теми: справа про держзраду Янукович Майдан
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