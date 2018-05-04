Екс-охоронець Януковича: Перший напад був 19 лютого 2014 року

Колишній співробітник служби безпеки президента Дмитро Іванцов стверджує, що перший напад на охорону Віктора Януковича був ще 19 лютого 2014 року.



Про це він повідомив Оболонському райсуду Києва 4 травня, даючи свідчення у форматі відеоконференції з Севастополя в анексованому Росією Криму.



На початку 2014 року Іванцов очолював відділ спецпризначення щодо забезпечення безпеки президента і членів його сім'ї.



Він розповів, що в січні довелося змінити порядок пересування кортежу президента: спочатку висувалася група перевірки, прибрали мигалки і рухалися в загальному потоці.



"Кортеж складався з 12 машин. Кожні 3-4 дні машини змінювалися... Співробітники ДАІ по рації доповідали обстановку, але не стояли на перетині вулиць", – повідомив свідок.



Іванцов підтвердив, що охорона змушена була змінювати маршрути Януковича.



"Перший напад на наші автомобілі Volkswagen був 19 числа (лютого), в ранковий час у районі станції м. Арсенальна. Було розбито вікна, пошкоджено крило і дзеркало заднього виду. Ніхто зі співробітників не постраждав, за винятком порізів від скла", – заявив він, уточнивши, що це не був сам кортеж президента.



За словами Іванцова, наступний напад стався 21 лютого 2014 року.



"21 числа, о 5 ранку, до підписання угоди про врегулювання конфлікту, висунулися з АП і дізналися про те, що був виставлений блокпост неподалік від резиденції "Межигір'я". Було вирішено відправити машину з охоронюваною особою і машину супроводу через блокпост, інші машини поїхали за іншим маршрутом", – розповів він.



"На блокпосту перша машина проїхала безперешкодно, а на другу машину, мікроавтобус, напали люди з прапорами "Свободи" та "Правого сектора". Нападники розбили скло і завдали інші пошкодження. Однак вирватися вдалося", – сказав Іванцов



"Був постріл із вогнепальної зброї", – заявив також свідок.





Доповнюється ...