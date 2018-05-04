Екс-охоронець Януковича: Перший напад був 19 лютого 2014 року
Колишній співробітник служби безпеки президента Дмитро Іванцов стверджує, що перший напад на охорону Віктора Януковича був ще 19 лютого 2014 року.
Про це він повідомив Оболонському райсуду Києва 4 травня, даючи свідчення у форматі відеоконференції з Севастополя в анексованому Росією Криму.
На початку 2014 року Іванцов очолював відділ спецпризначення щодо забезпечення безпеки президента і членів його сім'ї.
Він розповів, що в січні довелося змінити порядок пересування кортежу президента: спочатку висувалася група перевірки, прибрали мигалки і рухалися в загальному потоці.
"Кортеж складався з 12 машин. Кожні 3-4 дні машини змінювалися... Співробітники ДАІ по рації доповідали обстановку, але не стояли на перетині вулиць", – повідомив свідок.
Іванцов підтвердив, що охорона змушена була змінювати маршрути Януковича.
"Перший напад на наші автомобілі Volkswagen був 19 числа (лютого), в ранковий час у районі станції м. Арсенальна. Було розбито вікна, пошкоджено крило і дзеркало заднього виду. Ніхто зі співробітників не постраждав, за винятком порізів від скла", – заявив він, уточнивши, що це не був сам кортеж президента.
За словами Іванцова, наступний напад стався 21 лютого 2014 року.
"21 числа, о 5 ранку, до підписання угоди про врегулювання конфлікту, висунулися з АП і дізналися про те, що був виставлений блокпост неподалік від резиденції "Межигір'я". Було вирішено відправити машину з охоронюваною особою і машину супроводу через блокпост, інші машини поїхали за іншим маршрутом", – розповів він.
"На блокпосту перша машина проїхала безперешкодно, а на другу машину, мікроавтобус, напали люди з прапорами "Свободи" та "Правого сектора". Нападники розбили скло і завдали інші пошкодження. Однак вирватися вдалося", – сказав Іванцов
"Був постріл із вогнепальної зброї", – заявив також свідок.
Свідок захисту у справі про державну зраду Януковича - охоронець Іванцов, в машину якого нібито влучила куля дорогою до Харкова. Свідчить з Криму pic.twitter.com/W8oPFWYUBN— Oksana Kovalenko (@superumka) May 4, 2018
Після підписання угоди з опозицією Янукович нібито вирішив податися до Харкова й Криму.
Іванцов розповів, що 22 лютого від оперативних співробітників, які працювали в натовпі, надійшла інформація про скупчення людей у районі "Борисполя" і висування колони з Майдану в бік "Межигір'я".
"Ми розуміли, що буде захоплення", – заявив він. При цьому ближче до 23 години охоронці покинули свої пости, лише 15 співробітників "ОМЕГА" охороняли периметр "Межигір'я".
"Після опівночі надійшла команда від президента: щоб виключити кровопролиття, забезпечити вивезення всього озброєння та спецзасобів – залишитися тільки комендатурі", – заявив Іванцов.
Особиста охорона і співробітники служби безпеки президента висунулися в бік Києва і Борисполя, групи були без зброї, рухалися по загальних дорогах. "Було вирішено не прориватися і не вступати в конфліктну ситуацію", – пояснив Іванцов.
"5 автомобілів, у яких перебувало все важке озброєння, йшли селищними дорогами", – сказав свідок.
За словами Іванцова, коли він виїжджав до Харкова, на виїзді з Києва були блокпости, на одному з яких по машинах відкрили "вогонь без попередження" – постраждали три авто. Свідок сказав, що "відчув влучення в область ребер" – але поранений не був.
Фотографії пошкоджень машин захист попросив долучити до справи.
Іванцов також заявив, що на одному з блокпостів їх переслідував джип з "озброєними людьми".
Він підтвердив, що в Харкові Янукович зустрічався із Михайлом Добкіним, а під Донецьком – ще з кимось. У Донецьку їх "зустрічали і супроводжували в селище", де сказали "зібрати мобільні телефони у всього особового складу".
Іванцов підтвердив, що в Криму Янукович відмовився від держохорони. "Мій підрозділ – і я дуже цим пишаюся – вся група вирішила продовжувати службу", – заявив він.
17 травня Оболонський райсуд Києва продовжить розглядати цю справу і допитає колишнього командувача Внутрішніх військ МВС України Станіслава Шуляка по скайпу.
Суддя наголосив, що готовий допитати і інших свідків захисту, і звинуваченого.