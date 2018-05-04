ГПУ отримала доступ до рахунків фірми Курченка, яка купила медіа-бізнес Ложкіна

Генеральна прокуратура отримала доступ до численних рахунків ТОВ "Ветек Медіа Інвест" олігарха-втікача Сергія Курченка відкритих в "Укрексімбанку".

Про це йдеться в ухвалі Печерського райсуду Києва від березня 2018 року, повідомляє проект "Марлін".

Зокрема слідчі ГПУ отримали доступ до рахунків, за якими обліковувались операції за кредитним договором на суму 160 мільйонів доларів від 2013 року, укладеним між ТОВ "Ветек Медіа Інвест" та "Укрексімбанком", а також до рахунків офшорних кіпрських компаній Kviten Solution Limited та Quickpace Limited та ряду інших документів, які надавалися для оформлення згаданого кредиту.

За даними слідства, придбання акцій UMH Group фірмою "Ветек Медіа Інвест" за рахунок згаданих кредитних коштів наданих "Укрексмібанком" мають ознаки відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Станом на квітень 2016 року кредит у 160 мільйонів доларів погашений. За наявною у слідства інформацією, погашення відбулось фактично за рахунок списання коштів з депозитних рахунків Kviten Solution Limited, Sabulong Trading LTD та Quickpace Limited.

За рахунок пред'явлення до погашення наданих у заставу сертифікатів казначейських зобов'язань України у кількості 100 тисяч штук. А також за рахунок коштів фіктивних фірм ТОВ "Торенія", ТОВ "Торговий Дім Ветек", ТОВ "Кватро Мегатех", ТОВ "Мевель", ТОВ "Ріверан Делюкс" та ТОВ "Запорожский коксохимремонт".

ТОВ "Торенія" також проходить по кримінальних справах поліції, як фірма через яку відмивали гроші переможці на тендерах з благоустрою м. Харкова протягом 2011-15 років.

ТОВ "Запорожский коксохимремонт" протягом 2011-13 років самостійно виграло на тендерах переважно дочірніх структур "Нафтогазу України" понад 227 мільйнів гривень.

На початку лютого телеканал Al Jazeera заявив, що президент Петро Порошенко виключив екс-керівника Адміністрації президента Бориса Ложкіна зі складу Національної інвестиційної ради після того, як телеканал подав запит щодо розслідування відносно продажу UMH Group.

Сам Ложкін коментував угоду про продаж "Українського медіахолдингу" (UMH) євро Курченку наступним чином: "Це історія 2013 року. Це був звичайний бізнес ще до мого приходу на держслужбу".