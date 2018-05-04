Київ направив Москві ноту: вимагає звільнити українських рибалок

Міністерство закордонних справ України направило до Росії ноту у зв’язку з затриманням українського риболовецького судна біля берегів Криму.

Про це у Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

"У зв'язку із затриманням українського риболовецького судна терміново надіслали ноту МЗС РФ щодо з'ясування всіх обставин затримання", - написала вона.

У зв'язку із затриманням українського риболовецького судна терміново надіслали ноту МЗС РФ щодо з'ясування всіх обставин затримання — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 4, 2018

В коментарі "Українській правді" вона наголосила, що Україна вимагає негайно звільнити судно і екіпаж.

"Затримання Росією риболовецького судна є узурпацією суверенних прав України по відношенню до цих акваторій і становить порушення Конвенції ООН з морського права, а також звичаєвого міжнародного права. Україна вимагає невідкладно звільнити риболовецьке судно та його екіпаж", - заявила Беца.

Вона пояснила, що, згідно з резолюцією ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року, протиправна агресія Російської Федерації не змінює статус Криму як частини суверенної території України.

"Україна залишається прибережною державою по відношенню до акваторій, прилеглих до Криму, включаючи територіальне море, що простягається на 12 морських миль від його узбережжя", - підсумувала Беца.

Раніше повідомлялося, що російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" на заході від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму нібито за незаконний промисел камбали-калкана.



Російські силовики заявляли, що судно та екіпаж з п'яти громадян України доставили до Криму "для проведення процесуальних дій".

У Державній прикордонній службі України зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і вирушити туди, де, на його думку, буде кращий вилов.

У ДПСУ повідомляли, що вивчають обставини інциденту.