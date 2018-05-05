Подробиці нічного вибуху у Києві: на місці знайшли посвідчення УБД

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Субота, 5 травня 2018, 10:11

На місці вибуху, що стався в ніч на 5 травня на вул. Кирилівській у Києві, вилучено рештки гранати та запал.  

Про це повідомили в управлінні Нацполіції у м.Києві.

За даними правоохоронців, біля будинку, де пролунав  вибух, було виявлено тіло чоловіка із численними пораненнями. Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи.

Окрім того на місці інциденту було вилучено посвідчення учасника бойових дій, повідомила речниця ГУ НП у Києві Оксана Блищик в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Поліція встановила місце проживання чоловіка, на ім'я якого було видано посвідчення. У його помешканні проводиться обшук, там вилучено гранату Ф-1 та гранатомет, слідчі дії тривають", - повідомила вона.

Подію кваліфіковано за двома статтями: ст.115 (умисне вбивство) та ст.263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).  

Також поліція вже переглянула записи з камер відеонагляду. 

"На них не зафіксовано, що до чоловіка хтось підходив до чи після моменту вибуху. Основна версія, яку наразі розглядає слідство - необережне поводження з вибуховим предметом", - зазначила Блищик. 

 
 
 

Раніше повідомлялося, що близько 00:45 у Києві на Куренівці по вул.Кирилівська, 117 стався вибух, одна людина загинула.

Українська правда
Теми: Київ вибух поліція
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