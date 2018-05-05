Бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове" протитанковими снарядами

Бойовики обстріляли КПВВ "Гнутове" протитанковими керованими снарядами (ПТУР), пропускні операції на контрольному пункті було припинено і, можливо, роботу КПВВ протягом 5 травня відновлено не буде.

Про це 5 травня повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, обстріли відбулися о 9:10 та о 9:50 у суботу.

"Наразі військовослужбовці та особи, які перебували на КПВВ, переміщені у бліндажі. Поранених сeрeд прикордонників та цивільних осіб нeмає", - зазначили у відомстві.

Фото - прес-служба ДПСУ

Як повідомив помічник глави ДПСУ Олег Слободян в ефірі телеканала "112 Україна", на момент першого обстрілу на КПВВ еребувало близько 100 осіб та 40 автомобілів.

"Ніхто не постраждав. Пошкоджено лише два цивільних авто громадян, які перетинали лінію розмежування. Людей було евакуйовано в укриття, туди ж перемістився весь персонал КПВВ. Пропуск громадян на КПВВ було призупинено", - повідомив Слободян.

За його словами, о 9:54 відбувся ще один обстріл.

"Пропуск ще не відновлено. Відповідно до рішення штабу ООС, у бойову готовність приведено резерви, обстановка відстежується", - зазначив він.

На думку Слободяна, є загроза, що через інцидент КПВВ "Гнутове" протягом 5 травня працювати не буде.