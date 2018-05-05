Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове" протитанковими снарядами

Субота, 5 травня 2018, 10:47
Бойовики двічі обстріляли КПВВ Гнутове протитанковими снарядами

Бойовики обстріляли КПВВ "Гнутове" протитанковими керованими снарядами (ПТУР), пропускні операції  на контрольному пункті було припинено і, можливо, роботу КПВВ протягом 5 травня відновлено не буде. 

Про це 5 травня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

За даними ДПСУ, обстріли відбулися о 9:10 та о 9:50 у суботу. 

"Наразі військовослужбовці та особи, які перебували на КПВВ, переміщені у бліндажі. Поранених сeрeд прикордонників та цивільних осіб нeмає", - зазначили у відомстві. 

 
 
Фото - прес-служба ДПСУ

Як повідомив помічник глави ДПСУ Олег Слободян в ефірі телеканала "112 Україна", на момент першого обстрілу на КПВВ еребувало близько 100 осіб та 40 автомобілів. 

"Ніхто не постраждав. Пошкоджено лише два цивільних авто громадян, які перетинали лінію розмежування. Людей було евакуйовано в укриття, туди ж перемістився весь персонал КПВВ.  Пропуск громадян на КПВВ було призупинено", - повідомив Слободян. 

За його словами, о 9:54 відбувся ще один обстріл. 

"Пропуск ще не відновлено. Відповідно до рішення штабу ООС, у бойову готовність приведено резерви, обстановка відстежується", - зазначив він.  

На думку Слободяна, є загроза, що через інцидент КПВВ "Гнутове" протягом 5 травня працювати не буде. 

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛОзброяМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: